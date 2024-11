RUCCI ASEGURÓ QUE LOS SALARIOS NO QUEDARÁN POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN Y APUNTÓ CONTRA “LOS QUE EXPLOTAN A LOS TRABAJADORES”

Tras varias semanas de negociaciones, que incluyó un paro por la muerte de un trabajador, el Sindicato de Petroleros Privados y las empresas del sector alcanzaron un acuerdo paritario. El último martes, en una multitudinaria asamblea, el secretario general del gremio, Marcelo Rucci, explicó los alcances del nuevo acuerdo.

Rucci calificó las negociaciones con las empresas como “extremadamente difícil” y recordó la muerte de trabajador y los numerosos accidentes que se han dado en los últimos meses. El gremialista resaltó “la batalla con esos personajes que explotan a los trabajadores” , y agregó: “Tener que lamentar la pérdida de un compañero que en la asamblea anterior estaba acá duele, porque nosotros sentimos que cada uno de ustedes es nuestra familia. No solo debemos representarlos para obtener beneficios económicos, que son importantes, sino porque queremos que esto sea el futuro”.

“Cuando los quieran mandar a hacer una tarea riesgosa, no la hagan. Si detectan un riesgo, en cualquier sector en el que estén, digan que no . No quiero más tener que lamentar compañeros mutilados o compañeros que pierden la vida, porque nos duele, porque nos conocemos todos”, pidió el líder de petroleros privados.

En cuanto al nuevo acuerdo salarial, Rucci explicó que los petroleros privados percibirán un incremento del 6 por ciento en diciembre y otro 6 por ciento retroactivo. En cuanto al ítem de la primera vianda de 8 horas, el monto pasará de 13.500 a 28.500 pesos, entre otros beneficios. En enero del 2025 habrá una cláusula de revisión para recuperar los puntos que puedan haber quedado atrasados y les aseguró que van a “Los vamos a recuperar como siempre; los salarios no quedarán por debajo de la inflación”, aseguró Marcelo Rucci.

El representante de los trabajadores cuestionó a algunos empresarios porque “hay un sector que todavía sigue pensando que los trabajadores petroleros deben ser esclavos” , pero destacó que hay quienes “entienden el sacrificio que hacen los compañeros”.

Añelo, 06 de noviembre de 2024.