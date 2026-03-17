RUCCI DESTACÓ EL INSTITUTO VACA MUERTA Y LA NECESIDAD DE FORMAR TRABAJADORES PARA LA INDUSTRIA

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, valoró la puesta en marcha del Instituto Vaca Muerta en Neuquén y remarcó la importancia de formar mano de obra calificada para el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

En diálogo con AM740 La Carretera, Rucci señaló que el nuevo espacio académico representa un paso clave para el desarrollo del sector energético. “Hay que aunar esfuerzos para preparar a la gente para el objetivo que es Vaca Muerta, en la explotación que viene para adelante”, afirmó.

El dirigente sindical destacó que la formación debe ser integral y no limitarse a lo técnico. “Es muy importante no solo lo académico o lo práctico, sino también la seguridad”, sostuvo, al recordar que la industria petrolera implica riesgos altos y requiere capacitación constante.

En ese sentido, remarcó que en los últimos años hubo avances significativos en materia de seguridad laboral. “Hace dos años que no tenemos accidentes fatales, cuando antes teníamos entre ocho y nueve compañeros que perdían la vida por año”, indicó.

Rucci explicó además que el crecimiento de Vaca Muerta abre oportunidades laborales, pero advirtió que no se trata de un sector al que se pueda ingresar sin preparación. “Hoy el mercado laboral exige especialización. No es venir a hacer cualquier cosa, hay trabajo cuando uno sabe hacer algo”, señaló.

También planteó la necesidad de garantizar un acceso más federal a la capacitación. “Queremos que las oportunidades no sean solo para quienes viven en la capital, sino también para el interior de las provincias”, afirmó.

Finalmente, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y los sindicatos para consolidar el desarrollo energético. “Vaca Muerta es el futuro de la Argentina y tenemos que hacer que sea beneficiosa para la Nación, las provincias y los trabajadores”, concluyó.

Neuquén, 13 de marzo de 2026.