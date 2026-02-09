RUMBO A LAS ELECCIONES EN EL PERONISMO NEUQUINO, CÉSAR GODOY PRESENTÓ LISTA

Aunque varios dirigentes del Peronismo neuquino han expresado su intención de conseguir la unidad del partido, el referente de la UOCRA, César Godoy mantiene su postura y presentó oficialmente su lista. Militantes de Zapala, Cutral Co, Chos Malal y otras diez localidades se reunieron en el predio de la UOCRA. El objetivo principal fue la presentación oficial del Frente Peronista – Lista “Celeste 45”. El espacio impulsa la candidatura de César Godoy para presidir el Partido Justicialista.

Durante el encuentro, la militancia planteó diagnósticos críticos sobre la realidad partidaria actual. Hicieron uso de la palabra candidatos locales como Ever Urrutia, Micaela Vaccarini, Romina Celedón y Yuliana Pizarro. Todos coincidieron en la necesidad de transformar el PJ en una herramienta electoral competitiva. Los discursos resaltaron la importancia de volver a las bases territoriales en cada municipio. El evento sirvió para consolidar la unidad de diversos sectores del interior provincial.

César Godoy cerró el acto con un discurso contundente contra las estructuras tradicionales. El candidato cuestionó a quienes manejaron el partido durante las últimas dos décadas. Señaló que muchos dirigentes se unieron solo para sostener privilegios personales. También denunció a los sectores alineados con el gobierno provincial actual a cambio de cargos públicos. Godoy afirmó que su lista representa una alternativa real frente al oportunismo político y la improvisación.

En otro tramo, el dirigente se refirió al contexto nacional y al impacto de las medidas económicas. Aseguró que el PJ debe estar al lado de los trabajadores que sufren el ajuste de Milei. El partido necesita recuperar su vocación social y caminar nuevamente los barrios populares. Para Godoy, la solución a la crisis actual requiere más peronismo y menos acuerdos de cúpulas. La propuesta central es reconstruir la identidad doctrinaria para ofrecer esperanza a los vecinos.

Candidatos propios

El acto finalizó con un fuerte llamado a la participación masiva en las urnas. La meta es que el PJ vuelva a tener candidatos propios para la gobernación y las intendencias. La militancia entonó la marcha partidaria y compartió un almuerzo de camaradería para sellar el compromiso. Se espera que la campaña de la Lista “Celeste 45” se intensifique en las próximas semanas. El 15 de marzo será la fecha clave para definir el nuevo rumbo del peronismo en Neuquén.