RUTA 151: PIDEN ACELERAR LAS OBRAS Y ADVIERTEN QUE “NO ALCANZA CON BACHEO”

El crítico estado de la Ruta Nacional 151 volvió al centro de la agenda política en Río Negro. La legisladora Yolanda Mansilla presentó un nuevo pedido formal a Vialidad Nacional para que se aceleren los trabajos de reparación y se avance en una solución de fondo.

En diálogo con AM740 La Carretera, la dirigente confirmó que impulsó un reclamo dirigido al Ejecutivo nacional, Vialidad y el Ministerio de Economía. “Pedimos que se arbitren todos los medios necesarios para regularizar la situación de la Ruta 151”, explicó.

Reclamo por una solución estructural

Si bien desde Nación respondieron que se están realizando tareas de mantenimiento, Mansilla fue clara en que eso no alcanza. “Están haciendo baches y arreglos, pero eso no basta. Es necesario hacer la ruta nueva completamente, como una autopista”, afirmó.

La legisladora remarcó que el nivel de tránsito en ese corredor es cada vez más intenso, especialmente por el movimiento vinculado a la actividad energética. “El tránsito vehicular es terrible, tanto liviano como pesado, desde Catriel hasta Cipolletti”, señaló.

Mansilla recordó que el deterioro de la Ruta 151 no es reciente. “Hace más de 20 años que tanto la Ruta 151 como la 22 están destruidas”, sostuvo, y consideró que el contexto actual de inversiones en la región obliga a resolver el problema.

“Si queremos desarrollar los proyectos energéticos, la conectividad tiene que estar en condiciones”, advirtió.

Avances y obstáculos

En las últimas semanas hubo señales de movimiento en torno al tema, con reclamos del gobierno provincial y gestiones ante Nación. Sin embargo, aún existen trabas administrativas y jurídicas que demoran definiciones.

“Hay contratos de obras vigentes que hay que resolver y también dificultades en los procesos licitatorios”, explicó la legisladora, al tiempo que recordó que en 2024 una licitación quedó desierta.

Además de las obras, Mansilla puso el foco en el mantenimiento y control de las rutas. “Muchas veces el deterioro también tiene que ver con el sobrepeso de los camiones. El Estado tiene que controlar y sancionar”, indicó.

Mientras tanto, el reclamo sigue vigente: transformar la Ruta 151 en un corredor seguro y acorde al crecimiento productivo de la región, una demanda que atraviesa a toda la Patagonia norte.

Río Negro, 20 de marzo de 2026.