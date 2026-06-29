RUTA 7: MANEJABA BORRACHO CON 2,24 DE ALCOHOL, VOLCÓ Y SU ACOMPAÑANTE TERMINÓ HOSPITALIZADA

Un impactante vuelco movilizó a los servicios de emergencia durante la gélida madrugada de este domingo. El hecho se registró cerca de las 5:40 horas sobre la Ruta Provincial 7, en las inmediaciones del barrio La Comarca, en Centenario.

El vehículo involucrado fue una camioneta Ford EcoSport de color gris. El rodado circulaba en sentido sur-norte, desplazándose desde la capital neuquina con destino a la localidad de Centenario.

Por motivos que las autoridades policiales intentan establecer, quien manejaba perdió el control del rodado. Al desviarse hacia la banquina, la camioneta dio un vuelco campal y terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Una ambulancia del sistema público arribó rápidamente al sector del accidente para brindar asistencia médica. El personal de salud trasladó a una mujer de 61 años hacia el Hospital Natalio Burd debido a las heridas recibidas.

El conductor, un hombre de 64 años, no sufrió lesiones físicas en el impacto. Sin embargo, los uniformados de la Comisaría de Tránsito de Villa Obrera descubrieron una preocupante situación al realizarle el control correspondiente.

El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre. Los agentes procedieron a labrar la multa contravencional y le retuvieron la licencia de conducir de forma inmediata.

Efectivos de Bomberos Voluntarios trabajaron con una autobomba para estabilizar el rodado y restablecer las condiciones viales. El hecho coincidió con diversos operativos preventivos desplegados en la región debido a los festejos por el partido mundialista entre Argentina y Jordania.