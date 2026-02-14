RUMBO AL CARNAVAL: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LAS RUTAS NEUQUINAS

La provincia de Neuquén se prepara para recibir una afluencia masiva de visitantes durante este fin de semana largo de carnaval. Ante esta situación, el Gobierno provincial anunció el lanzamiento del operativo “Viaje Seguro”. El despliegue contará con una cobertura integral que incluye seguridad vial, información turística y asistencia técnica en los puntos más críticos de la red vial neuquina.

La planificación estratégica prevé una presencia sostenida y visible en todas las rutas y accesos urbanos que presenten un mayor flujo vehicular. Los equipos de trabajo se enfocarán en la identificación de vehículos y la orientación precisa al viajero en los corredores troncales. Estas medidas buscan ordenar la circulación de manera eficiente para reducir drásticamente los riesgos de accidentes en los horarios de mayor congestión.

El esquema operativo se ha diseñado para ejecutarse en dos fases fundamentales denominadas salida y retorno. En este dispositivo participarán activamente diversas divisiones de Tránsito, Brigadas Rurales, grupos operativos especiales y las comisarías de cada jurisdicción afectada. El objetivo principal es mantener la fluidez del tránsito mientras se celebran las festividades de carnaval en los distintos destinos turísticos de la cordillera y los valles.

Los puntos de control más destacados se ubicarán en lugares estratégicos como la Ruta Nacional 22 en las zonas de Arroyito y Zapala. También se establecerá una vigilancia estricta en la Ruta Nacional 237, específicamente en sus tramos urbanos y en el sector de Collón Cura. Los puentes interprovinciales y los destacamentos rurales servirán como bases de operaciones para las patrullas que recorrerán las rutas provinciales 7, 13, 17 y 51.

Además de la vigilancia, el operativo contempla brindar asesoramiento directo a los turistas sobre los mejores destinos y las ubicaciones de servicios esenciales. Los agentes trabajarán en tareas de concientización sobre la importancia de la conducción segura y el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Se espera que este acompañamiento constante genere un ambiente de respeto a las normas durante todo el movimiento turístico propio del carnaval.

Finalmente, las autoridades provinciales confirmaron que los controles se intensificarán de manera dinámica según el comportamiento del flujo vehicular registrado. Los puestos en La Rinconada, el Tercer Puente y la Autovía Norte funcionarán como filtros clave para garantizar la paz social. El despliegue continuará vigente hasta que el último viajero complete su regreso a casa, asegurando así un balance positivo para esta temporada estival.