SAEM ACTUALIZÓ LAS TARIFAS DEL ESTACIONAMIENTO EN LA CAPITAL NEUQUINA

Los automovilistas de la ciudad de Neuquén afrontan desde este sábado un incremento en el costo del estacionamiento medido. El Sistema de Asistencia Electrónica al Estacionamiento Medido (SAEM) aplicó la actualización en todos sus rangos horarios.

La medida responde a los mecanismos de actualización previstos en el contrato de la prestación. El incremento busca asegurar el correcto funcionamiento tecnológico de la plataforma y sostener las tareas de control en la capital.

De esta manera, el valor de la primera hora de estacionamiento quedó fijado en $926,35. Los conductores que decidan extender su estadía deberán abonar $1.132,25 durante la segunda hora del servicio.

Por su parte, la tercera hora y las subsiguientes tendrán un costo de $1.389,61 en la zona regulada. El cuadro tarifario también modificó el valor de la tarjeta raspadita, que se elevó a un costo de $1.380.

La readecuación tarifaria impactó fuertemente en el valor de las multas por falta de pago. A partir de este fin de semana, el costo del acta de deuda se ubicó en $21.454,57. Desde la empresa prestadora indicaron que el esquema busca garantizar la rotación vehicular. “El sistema cumple una función clave en la organización del tránsito urbano”, señalaron voceros de SAEM tras la implementación de los cambios.

Los nuevos montos ya se encuentran vigentes en las zonas comerciales y administrativas con alta demanda. Las autoridades explicaron que la recaudación permite optimizar la disponibilidad de los espacios públicos y ordenar la circulación general.

Finalmente, desde el organismo recomendaron a los usuarios verificar las tarifas vigentes mediante la aplicación móvil. La consulta previa evitará la generación de deudas involuntarias y facilitará el uso correcto de la plataforma digital.