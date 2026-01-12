SALUD EN ALERTA POR FALTA DE STOCK Y CONVOCAN A LA DONACIÓN DE SANGRE

La red sanitaria de Neuquén se encuentra en estado de alerta debido al vaciamiento repentino de sus bancos de hemoderivados. Durante un reciente periodo de solo tres días, la demanda hospitalaria consumió 87 unidades de componentes vitales. Habitualmente, ese volumen cubre las necesidades de toda la provincia durante más de una semana.

Esta situación, provocada por la combinación crítica de siniestros viales y casos clínicos de alta complejidad, dejó a los depósitos en niveles mínimos. Ante este panorama las autoridades decidieron anticipar las campañas de donación de sangre.

La preocupación de los especialistas radica no solo en la falta de stock, sino también en el cambio del perfil de los pacientes que requieren asistencia. El uso de componentes sanguíneos en jóvenes y adultos de hasta 44 años creció un 60%. Ese aumento fue impulsado por la violencia de los incidentes en las rutas neuquinas y por el tratamiento de enfermedades oncológicas o fallas renales que requieren soporte constante.

Romina Barufaldi, referente del Centro Regional de Hemoterapia, advirtió que la mayor dificultad es la baja de voluntarios durante el verano. Este factor estacional pone en riesgo la capacidad de respuesta de los quirófanos ante cualquier imprevisto.

Para revertir este panorama, se solicita que los voluntarios de entre 18 y 65 años, que superen los 50 kilos de peso, se acerquen a la sede de Planas 1915 en la capital provincial. Es fundamental asistir después de haber desayunado ligeramente y respetar el plazo de un año en caso de haberse realizado tatuajes.

El sistema público busca garantizar una donación de sangre estable para evitar que las cirugías programadas se vean afectadas. Además del centro fijo, se han dispuesto jornadas especiales en la Casa de Gobierno y en hospitales del interior como el de San Martín de los Andes durante enero y febrero.

Entender que la donación de sangre es una necesidad permanente y no solo una respuesta ante emergencias familiares o personas cercanas. El Centro Regional de Hemoterapia habilitó la línea de WhatsApp +54 299 508-7107 para gestionar turnos y resolver dudas de los interesados. La colaboración de 20 personas diarias es el objetivo mínimo para que los hospitales de Neuquén recuperen su operatividad normal y puedan seguir salvando vidas.