SALVAJISMO EN SENILLOSA: UN HOMBRE APUÑALÓ A DOS PERROS EN EL BARRIO COSTA DEL LIMAY

El Ministerio Público Fiscal intervino en un nuevo caso de maltrato ocurrido en la localidad de Senillosa. Un hombre atacó a puñaladas a dos perros de raza pitbull durante una pelea callejera. El violento episodio concluyó con un canino muerto y otro con heridas graves en el cuello.

La Policía provincial acudió a la esquina del hecho tras recibir un llamado de alerta emitido por los vecinos. La Fiscalía de Delitos Ambientales tomó intervención inmediata para iniciar las actuaciones correspondientes. Las autoridades dispusieron la identificación formal del agresor y el secuestro de elementos de prueba.

El comisario Antonio Muñoz brindó detalles sobre la rápida actuación de la fuerza de seguridad en la escena. “Se recepciona una comunicación dando a conocer una pelea de perros, donde una persona dio muerte a uno e hirió a otro”, confirmó el jefe policial sobre el procedimiento.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló los cargos presentados por la fiscal Julieta González contra el imputado W.N.L. La representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó la autoría del delito de actos de crueldad animal, según la Ley 14.346. El magistrado estableció un plazo de dos meses para completar la investigación preparatoria.

El violento episodio ocurrió a mediados de abril frente a la vivienda del acusado en San Patricio del Chañar. El hombre le disparó con un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros al perro de su vecino. La víctima fue un canino mestizo de pelaje negro y de apenas un año de vida.

Ante la urgencia del caso, la familia trasladó a la mascota hacia un centro veterinario en Cinco Saltos. Los profesionales de la clínica le realizaron diferentes estudios radiográficos para evaluar su salud. Las imágenes confirmaron de inmediato la presencia del balín de plomo incrustado en el cuerpo del animal.

Ambos expedientes judiciales avanzan de forma paralela en la provincia para determinar la responsabilidad penal de los acusados. Los organismos judiciales buscan sentar precedentes claros frente a las agresiones hacia los animales. La comunidad local sigue con atención el desarrollo de ambas causas en los tribunales.