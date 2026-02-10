SAN PATRICIO DEL CHAÑAR: UNA SÚPLICA DESESPERADA PARA SALVAR A SU HERMANO DE LAS ADICCIONES

El testimonio desgarrador de una mujer que observa cómo su hermano se pierde en el consumo emocionó a todo San Patricio del Chañar. No es una denuncia. Tampoco una crítica al gobierno municipal. Solo expone la vulnerabilidad de las familias que luchan contra las adicciones en un contexto de soledad y desamparo.

La autora describe una realidad cruda que suele permanecer oculta bajo el estigma social. Las adicciones avanzan sin distinguir clases sociales, géneros ni edades en la región. Muchos jóvenes terminan sumergidos en cuadros graves de depresión y aislamiento total. “Es una enfermedad que no discrimina”, advierte la mujer sobre el flagelo que golpea a su familia. El acompañamiento estatal resulta insuficiente frente a la magnitud de la problemática actual en la localidad.

El eje central del reclamo es la creación urgente de un centro de rehabilitación local para brindar asistencia directa. La comunidad necesita un espacio físico destinado a la contención y el tratamiento profesional de los pacientes. “La adicción es una enfermedad, no un delito”, sostiene la carta con absoluta claridad y firmeza. Para la autora, es fundamental que la sociedad tome acción para ayudar a quienes hoy sufren por las adicciones.

San Patricio del Chañar atraviesa un crecimiento sostenido del consumo problemático en sus barrios y zonas rurales. La salud mental de la juventud se encuentra en un estado de alerta roja según el testimonio compartido. Esta problemática ya no es exclusiva de las grandes urbes o ciudades lejanas. Las adicciones golpean las escuelas y las familias cada día con más fuerza. “Mi hermano no es un caso aislado”, asegura el texto para concientizar sobre la escala del problema.

Un pedido a los gobernantes

El texto también vincula de forma directa el consumo con el alarmante índice de depresión en la zona. La hermana relata con amargura cómo la falta de esperanza conduce a decisiones fatales e irreversibles. “Hoy en día vemos cómo los jóvenes caen en depresión, cuántos jóvenes no se quitaron la vida”, expresa con dolor. Las adicciones sin tratamiento profesional suelen derivar en finales trágicos. La urgencia de políticas preventivas es un clamor que recorre a toda la ciudadanía.

Finalmente, la carta interpela a los gobernantes para que tomen decisiones políticas con inversión real y efectiva. El silencio y la indiferencia solo permiten que la droga gane terreno en la comunidad. La autora simplemente desea recuperar la salud de su familiar: “Yo no quiero perder a mi hermano, yo sí quiero verlo bien y rehabilitado”.