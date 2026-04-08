SE ANALIZÓ Y DEBATIÓ SOBRE LA LEY 5804 EN CAMIONEROS RÍO NEGRO

En el predio del Sindicato de Camioneros de Río Negro en Allen se realizaron las “Jornadas de Fortalecimiento Normativo”, que tuvieron el objetivo de mejorar la aplicación de la Ley 5804 y promover el empleo local en la provincia.

Durante la actividad, la Secretaría de Trabajo lideró un espacio de formación y articulación enfocado en optimizar la implementación de la Ley 5804 y su reglamentación en los ámbitos laborales. Esta normativa, conocida como 80/20, establece que el 80% de la mano de obra de las empresas que operan en la provincia debe ser de origen rionegrino. Desde los gremios se mostraron muy activos y respaldaron esta y otras acciones que se ejecutaron en la provincia a lo largo de los últimos meses en favor del desarrollo y la generación de empleo.

El secretario general de camioneros dijo “en tiempos en los que se ven acciones contra los trabajadores, creemos que es importante destacar este trabajo del gobierno de Río Negro, que en favor del desarrollo apostó y generó el marco normativo adecuado”.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde se brindaron detalles de este encuentro coordinado junto a la Secretaría de Trabajo de Río Negro y dirigido a gremios y trabajadores en general.

La titular de Trabajo de la provincia, Maria Marta Aviléz, y el referente de la CGT Alto Valle, Gustavo Sol, hablaron ante los presentes y se mostraron optimistas sobre el futuro laboral en Río Negro. Ambos destacaron la importancia de seguir creciendo, supervisando y controlando la correcta aplicación de la ley en los nuevos proyectos productivos.



El evento reunió a representantes del Estado provincial, sindicatos y actores del ámbito laboral, con el objetivo de avanzar en criterios comunes que permitan una aplicación clara, ordenada y consistente de la normativa vigente. La jornada buscó generar consensos y fortalecer los mecanismos de control y cumplimiento.

Allen, 8 de abril de 2026