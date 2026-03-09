La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

SE CONFORMÓ EL INTERBLOQUE “NEUQUÉN REPÚBLICA” EN LA LEGISLATURA NEUQUÉN

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

En la Legislatura de Neuquén se conformó el interbloque “Neuquén República”, integrado por cuatro diputados provinciales que buscan consolidar una alternativa política dialoguista y con proyección provincial.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde el diputado César Gass explicó que no se trata de un nuevo bloque sino de un interbloque legislativo. “Voy a hacer una corrección. No se formó un nuevo bloque, sino interbloque”, aclaró. Según detalló, el espacio reúne a legisladores provenientes de distintos sectores políticos con coincidencias en la agenda legislativa.

Gass indicó que el interbloque se conformó con dos diputados que dejaron el oficialismo provincial y dos diputadas que se apartaron de un bloque aliado. A ellos se suma el propio legislador radical. “Había muchas coincidencias en los planteos y creímos que era necesario crear este interbloque”, explicó. El espacio adoptó el nombre de “Neuquén República”.

El diputado sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el sistema democrático provincial con una oposición clara al gobierno. “Creo que una democracia sólida, una democracia fuerte, se hace a nivel provincial también, con gobierno y con oposición”, afirmó. En ese sentido, consideró que actualmente existe un escenario político donde “ya no hay gobierno y oposición, hay gobierno solamente”.

Gass también señaló que el interbloque apunta a construir una alternativa política de cara al futuro. “Seguramente sí”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de proyectar una propuesta para la gobernación en 2027. Además, indicó que la estrategia será enfocarse en la agenda provincial, dejando en segundo plano las diferencias de carácter nacional. “Hay que poner un paraguas para que lo nacional no nos divida”, explicó.

Finalmente, el legislador analizó el contexto económico de Neuquén marcado por el crecimiento de Vaca Muerta. Reconoció que se trata de una oportunidad histórica para la provincia, pero sostuvo que ese crecimiento debe impactar en más sectores. “Queremos un gobierno con gestión, con división de poderes y con más institucionalidad”, concluyó.

Neuquén, 7 de marzo de 2026.

Lo último

RÍO NEGRO PRESENTA SU POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA ARGENTINA WEEK 2026
RÍO NEGRO PRESENTA SU POTENCIAL PRODUCTIVO EN LA ARGENTINA WEEK 2026
SE CONFORMÓ EL INTERBLOQUE “NEUQUÉN REPÚBLICA” EN LA LEGISLATURA NEUQUÉN
SE CONFORMÓ EL INTERBLOQUE “NEUQUÉN REPÚBLICA” EN LA LEGISLATURA NEUQUÉN
MÁS DE 150 MILITANTES PARTICIPARON DEL ENCUENTRO PROVINCIAL DE PATRIA Y FUTURO EN BARILOCHE
MÁS DE 150 MILITANTES PARTICIPARON DEL ENCUENTRO PROVINCIAL DE PATRIA Y FUTURO EN BARILOCHE
COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS PARA UNA NUEVA PRESENTACIÓN DEL TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO
COMIENZA LA VENTA DE ENTRADAS PARA UNA NUEVA PRESENTACIÓN DEL TURISMO CARRETERA EN CENTENARIO
ESTE LUNES HABRÁ PARO DE MUJERES EN CONMEMORACIÓN DEL 8M
ESTE LUNES HABRÁ PARO DE MUJERES EN CONMEMORACIÓN DEL 8M