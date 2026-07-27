SE DEFINIÓ EL FEDERAL A: CIPOLLETTI JUGARÁ LA ZONA CAMPEONATO Y DEPORTIVO RINCÓN LA REVÁLIDA

La fase regular del Torneo Federal A llegó a su fin este domingo con la disputa de la última jornada. La definición dejó conformada la hoja de ruta para la segunda etapa de la competencia, donde los clubes buscarán el ascenso directo o la permanencia.

Cipolletti culminó la primera instancia en el primer lugar de la Zona 3 por segundo año consecutivo. El Albinegro aseguró la cima tras obtener tres semanas de descanso producto de su fecha libre y el posterior receso programado.

El conjunto rionegrino compartirá la Zona Campeonato con rivales conocidos como Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras. El Globo mendocino selló su clasificación este domingo tras igualar sin goles en su compromiso.

A la nómina del Nonagonal se sumaron los clasificados de la Zona 4: Olimpo, Villa Mitre, Alvarado y Kimberley. La escuadra aurinegra de Bahía Blanca se consolidó como el mejor equipo del país al sumar 31 unidades en la fase inicial.

El último cupo del grupo quedó en manos de Juventud Antoniana de Salta, clasificado como el mejor quinto de las zonas de diez equipos. La inclusión del cuadro salteño implicará traslados de extensas distancias para las delegaciones participantes.

La confección del fixture genera fuerte expectativa entre los dirigentes de Cipolletti para determinar la condición de localia ante la escuadra norteña. Tanto la Zona Campeonato como la Reválida se jugarán a una sola rueda de partidos.

Por su parte, Deportivo Rincón iniciará su participación en la Reválida tras romper la racha negativa fuera de casa. La victoria obtenida el sábado le otorgó un margen de seis unidades respecto de los puestos de descenso directo.

El León del norte neuquino se medirá ante rivales como Juventud Unida, Círculo Deportivo, Santamarina, Brown de Madryn y Germinal. A esta nómina se incorporó FADEP de Mendoza, que no logró sumar de a tres en el cierre del torneo.