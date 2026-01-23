SE ESPERAN TORMENTAS INTENSAS Y FUERTES VIENTOS EN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para las provincias de Neuquén y Río Negro ante la llegada de un frente de inestabilidad climática. Para este viernes 23 de enero se prevén tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio regional. El organismo nacional advirtió que estos fenómenos estarán acompañados por una actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de caída de granizo en sectores localizados. El pronóstico del clima también alerta por los fuertes vientos, ya que se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora durante el desarrollo de las celdas de tormenta.

Las estimaciones oficiales indican que los valores de precipitación acumulada podrían oscilar entre los 10 y los 20 milímetros. En la provincia de Neuquén el fenómeno se sentirá con mayor fuerza durante las horas de la tarde. Las zonas específicamente afectadas incluyen al departamento Confluencia y los sectores este de Añelo y Pehuenches. También se mantiene bajo vigilancia la zona de Picún Leufú por la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

En el territorio de Río Negro la alerta afecta un territorio más extenso que se divide por regiones y horarios. Durante la tarde las tormentas impactarían inicialmente en el departamento General Roca y en el sector este de El Cuy. A medida que avance el día la inestabilidad se desplazará hacia el este de la provincia. Las localidades de Avellaneda y Pichi Mahuida permanecerán bajo aviso meteorológico desde la tarde y hasta avanzadas horas de la noche. Se recomienda a los pobladores de estas zonas tomar recaudos ante la posible acumulación de agua en calles y caminos rurales.

Finalmente el sistema de mal tiempo llegará a la zona atlántica y a la región sur durante la noche del viernes. El alerta comprende a los departamentos de Conesa y Valcheta junto con las zonas de meseta y costa de Adolfo Alsina y San Antonio. Las autoridades de Defensa Civil sugirieron evitar la circulación por rutas en momentos de baja visibilidad provocada por la lluvia intensa. También es fundamental asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento previstas. La inestabilidad comenzaría a ceder gradualmente hacia la madrugada del sábado según las proyecciones de los modelos meteorológicos actuales.