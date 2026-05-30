SE PRESENTÓ LA QUINTA EDICIÓN DEL FESTIVAL AUDIOVISUAL NEUQUÉN

La Municipalidad de Neuquén presentó de forma oficial la convocatoria para la quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN). El encuentro cultural reúne anualmente producciones cinematográficas provenientes de diferentes puntos del país. La iniciativa busca afianzarse como uno de los espacios de difusión artística más trascendentes de la región patagónica.

Se confirmó que las actividades de esta edición se desarrollarán del 28 de octubre al 1 de noviembre. Por su parte, el proceso de anotación de obras cinematográficas iniciará formalmente el 1 de junio. Los realizadores contarán con un plazo de dos meses para completar el trámite de carácter gratuito.

La principal innovación para este año estará enfocada en potenciar el desarrollo de los directores locales. El tradicional Laboratorio de Proyectos tendrá un formato exclusivo para residentes de la provincia bajo la denominación de Micro Relatos Neuquinos. De este modo, se busca incentivar las producciones contemporáneas generadas dentro del territorio provincial.

El evento mantendrá sus escenarios tradicionales en el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural del Oeste. También se proyectarán producciones en la Casa de las Leyes y en las salas comerciales de Cinépolis Neuquén. La articulación entre el sector público y el privado resulta fundamental para garantizar la gran magnitud alcanzada.

Asimismo, la organización anunció la incorporación del Auditorio Municipal Confluencia Viva como nueva pantalla oficial del circuito. Las propuestas competitivas nacionales abarcarán largometrajes de ficción, documentales, animaciones breves y cortometrajes federales. Las obras postuladas deberán contar con fecha de finalización posterior al 1 de enero de 2024.

Las variantes de competencia regional contemplarán cortometrajes, producciones de videoclips y microrrelatos de origen patagónico. El coordinador audiovisual del festival, Lucas Marín, coordinador audiovisual del área de prensa de FAN, ponderó la apertura de estas categorías específicas para la zona. “La idea es que estudiantes y realizadores que recién comienzan también puedan contar sus historias”, señaló el funcionario.

El festival cinematográfico recibe el acompañamiento institucional de la Legislatura y del Gobierno de la provincia de Neuquén. Las plataformas digitales oficiales y el sitio Festhome estarán habilitados para recibir el material audiovisual de los participantes. Los organizadores esperan superar la convocatoria del año anterior, que registró aportes de las 24 provincias.

Finalmente, los directivos comunales destacaron el financiamiento público invertido para asegurar la gratuidad de los talleres y funciones informativas. La secretaria de Jefatura, María Pasqualini, valoró la continuidad de la política cultural a largo plazo. La funcionaria elogió el crecimiento sostenido del proyecto y aseguró que “el FAN va a tener muchos años de vida”.