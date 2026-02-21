SE REGLAMENTÓ EL TEST DE DROGAS PARA LOS POLÍTICOS NEUQUINOS

El Gobierno de Neuquén oficializó la reglamentación de la Ley 3531. Esta norma establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial. La medida busca garantizar la ética y transparencia en el Estado provincial.

La normativa exige que quienes ocupan cargos de responsabilidad estén libres de consumos de sustancias. Se fundamenta en los principios de eficacia e imparcialidad de la Constitución local. El texto fue elaborado por especialistas de los ministerios de Economía y Salud. También intervinieron la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

Los exámenes se realizarán de forma sorpresiva mediante sorteos trimestrales. El Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) administrará estos procesos para asegurar objetividad. En cada turno, se evaluará al 12,5% del universo de funcionarios alcanzados. Este sistema pretende mantener la integridad constante en la gestión pública.

Las pruebas se basarán en muestras de orina para detectar diversos estupefacientes. Se buscarán rastros de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras drogas psicoactivas. Los agentes deberán declarar previamente cualquier medicación que pueda alterar el resultado. El proceso garantiza el derecho a una contraprueba en un laboratorio distinto.

El Ministerio de Salud actuará como la autoridad de aplicación de esta ley. Esta cartera supervisará los protocolos y asegurará la trazabilidad de cada muestra. También mantendrá un registro estrictamente confidencial de todos los procedimientos realizados. El objetivo es proteger los datos personales mientras se cumple la norma.

En caso de un resultado positivo, se resguardará el debido proceso administrativo. El funcionario podrá contar con la asistencia de un perito bioquímico de su elección. Estas garantías buscan equilibrar el control estatal con los derechos individuales de los trabajadores. La transparencia institucional es el eje central de este nuevo esquema.