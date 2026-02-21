La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

SE REGLAMENTÓ EL TEST DE DROGAS PARA LOS POLÍTICOS NEUQUINOS

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

El Gobierno de Neuquén oficializó la reglamentación de la Ley 3531. Esta norma establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial. La medida busca garantizar la ética y transparencia en el Estado provincial.

La normativa exige que quienes ocupan cargos de responsabilidad estén libres de consumos de sustancias. Se fundamenta en los principios de eficacia e imparcialidad de la Constitución local. El texto fue elaborado por especialistas de los ministerios de Economía y Salud. También intervinieron la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.

Los exámenes se realizarán de forma sorpresiva mediante sorteos trimestrales. El Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN) administrará estos procesos para asegurar objetividad. En cada turno, se evaluará al 12,5% del universo de funcionarios alcanzados. Este sistema pretende mantener la integridad constante en la gestión pública.

Las pruebas se basarán en muestras de orina para detectar diversos estupefacientes. Se buscarán rastros de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras drogas psicoactivas. Los agentes deberán declarar previamente cualquier medicación que pueda alterar el resultado. El proceso garantiza el derecho a una contraprueba en un laboratorio distinto.

El Ministerio de Salud actuará como la autoridad de aplicación de esta ley. Esta cartera supervisará los protocolos y asegurará la trazabilidad de cada muestra. También mantendrá un registro estrictamente confidencial de todos los procedimientos realizados. El objetivo es proteger los datos personales mientras se cumple la norma.

En caso de un resultado positivo, se resguardará el debido proceso administrativo. El funcionario podrá contar con la asistencia de un perito bioquímico de su elección. Estas garantías buscan equilibrar el control estatal con los derechos individuales de los trabajadores. La transparencia institucional es el eje central de este nuevo esquema.

Lo último

SE REGLAMENTÓ EL TEST DE DROGAS PARA LOS POLÍTICOS NEUQUINOS
SE REGLAMENTÓ EL TEST DE DROGAS PARA LOS POLÍTICOS NEUQUINOS
FINAL FELIZ: APARECIÓ EL JOVEN TUCUMANO QUE ERA BUSCADO EN LA CORDILLERA NEUQUINA
FINAL FELIZ: APARECIÓ EL JOVEN TUCUMANO QUE ERA BUSCADO EN LA CORDILLERA NEUQUINA
BEATRIZ GENTILE ADVIRTIÓ QUE PELIGRA EL INICIO DE CLASES EN LA UNCO POR LA CRISIS UNIVERSITARIA
BEATRIZ GENTILE ADVIRTIÓ QUE PELIGRA EL INICIO DE CLASES EN LA UNCO POR LA CRISIS UNIVERSITARIA
MARCELO MANGO CALIFICÓ COMO “TRÁGICA” LA APROBACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN DIPUTADOS
MARCELO MANGO CALIFICÓ COMO “TRÁGICA” LA APROBACIÓN DE LA REFORMA LABORAL EN DIPUTADOS
VUELTA A CLASES: DESCUENTOS DE HASTA 30% Y 12 CUOTAS EN COMERCIOS DE RÍO NEGRO
VUELTA A CLASES: DESCUENTOS DE HASTA 30% Y 12 CUOTAS EN COMERCIOS DE RÍO NEGRO