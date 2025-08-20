SEGUNDA SUBASTA DE TIERRAS FISCALES EN FERNÁNDEZ ORO: LOTES HASTA UN 70% MÁS BARATOS

La Municipalidad de Fernández Oro realizará una nueva subasta pública de tierras fiscales con valores de base que representan hasta un 70% menos que los precios de mercado. Se trata de 19 lotes ubicados en barrios consolidados, con todos los servicios y disponibilidad inmediata para comenzar a construir.

La información fue brindada por Martín Rebaliati, coordinador de gabinete de la Municipalidad de Fernández Oro, en diálogo con Rutas Argentinas por AM740 La Carretera. El funcionario remarcó que la subasta se realizará el jueves 28 de agosto a las 9 horas en el salón Stihmpra, ubicado sobre Ruta 65 y calle Croceri. “Los lotes van a salir con una base a remate de 9.100.000.000 pesos y están en el mercado cotizados a 13 millones”, detalló.

Rebaliati destacó que cualquier persona puede participar, sin importar su ciudad de origen ni si posee otros inmuebles. “Se acreditan con el DNI entre las 8 y las 9, y se les entrega un número para ofertar durante la subasta. El 30% del valor debe abonarse ese mismo día mediante transferencia y el resto se cancela en 30 días”, explicó. Los terrenos se entregan con boleto de compraventa y la escritura podrá tramitarse a los ocho meses.

La venta de estas tierras municipales forma parte de una estrategia para recaudar fondos destinados a la compra de maquinaria. “Esto representa un 30% de las reservas fiscales totales del municipio. No se están vendiendo las joyas de la abuela, como dijo algún sector político, sino que estamos utilizando recursos previstos para el crecimiento urbano”, afirmó Rebaliati.

Finalmente, el funcionario reiteró el pedido por una actualización de los índices de coparticipación provincial. “Fernández Oro ha sido la ciudad que más ha crecido en Río Negro en los últimos 15 años. Hoy tenemos recursos para 8.000 habitantes y somos más de 24.000. Es como hacer una fiesta para 80 personas y que vengan 250”, graficó.

Fernández Oro, 20 de agosto de 2025.