SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA HUMANA: MITOS, VERDADES Y REDES DE APOYO

Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia destinada a fomentar esta práctica y a mejorar la salud de bebés y mujeres de todo el mundo. El lema propuesto para este año es: “Prioricemos la lactancia: construyendo sistemas de apoyo sostenibles” y nos convoca a pensar colectivamente cómo fortalecer redes duraderas que acompañen desde todos los ámbitos: salud, trabajo, comunidad, familias.

En diálogo con La Carretera, la puericultora Laura Quinteros explicó que el lema de este año “tiene que ver con las redes de apoyo y con quitar de la persona que amamanta la responsabilidad exclusiva de la lactancia. ¿Cómo se pueden involucrar el resto de las personas? Involucrándose con otras tareas para quitarle el peso a esa persona. Por ejemplo: cocinandole, haciendo la limpieza, ocupándose de otros hijos si los tuviera”.

Consultada sobre aquellos casos en que la lactancia materna no se da como se espera, la especialista enfatizó en la importancia de no juzgar cada decisión. Expresó que “la lactancia debe ser elegida y consensuada. La lactancia no debe doler. Debe ser una elección consciente y en beneficio tanto de la persona lactante como del bebé. Sino, pierde todos los beneficios que pueda tener”.

El sábado 9 de agosto brindarán una charla gratuita en el Centro “Sabia Vida” de General Roca, destinada a personas interesadas, estén o no en período de lactancia. Es libre y gratuita, que requiere de inscripción previa por WhatsApp al 298-4372012 o por MD de Instagram en centro.sabiavida.

Río Negro, 05 de agosto de 2025