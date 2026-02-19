SERGIO CAPOZZI ANTICIPÓ SU VOTO CON DISIDENCIAS EN LA REFORMA LABORAL Y CUESTIONÓ EL FONDO DE ASISTENCIA

La Cámara de Diputados debate este jueves la reforma laboral y el diputado nacional por Río Negro, Sergio Capozzi, adelantó que acompañará el dictamen de mayoría, aunque con disidencias en puntos clave como el Fondo de Asistencia Laboral y el esquema de horas de trabajo.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde el legislador explicó que participó desde julio en la mesa técnica del denominado Pacto de Mayo. “Desde mediados de julio hasta fines de noviembre trabajamos sobre la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo”, indicó. Según detalló, hubo consensos en algunos artículos, pero en otros no lograron acuerdo, especialmente en temas vinculados a indemnizaciones y derecho colectivo.

Capozzi cuestionó con dureza la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Apareció este fondo de asistencia laboral, que es un engendro”, afirmó. Señaló que se trata de un sistema que obligaría a aportar para cubrir despidos que son una decisión unilateral del empleador. “¿Por qué yo tengo que financiar el despido de alguien cuando ha sido un empleador el responsable?”, planteó. Además, advirtió sobre posibles fraudes laborales y sostuvo que la figura puede generar “un pingüe negocio” por las comisiones que se cobrarían.

El diputado también expresó objeciones técnicas respecto a la redacción de los artículos vinculados a horas extraordinarias, banco de horas y francos compensatorios. “Son tres figuras absolutamente diferentes y sin embargo las metieron todas en un artículo”, explicó. Asimismo, cuestionó la inclusión de estatutos específicos y la eliminación de fondos que, a su criterio, no guardan relación directa con la ley de contrato de trabajo.

Finalmente, consideró que el debate fue insuficiente. “No había ninguna urgencia de conseguir esta ley”, sostuvo, y señaló que cinco o seis horas de discusión en comisión resultan escasas para una reforma de fondo. La sesión comenzó este jueves por la tarde y se prevé que el tratamiento se extienda durante varias horas.

Ciudad de Buenos Aires, 12 de febrero de 2026.