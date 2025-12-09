SERGIO CAPOZZI CAMBIÓ DE BLOQUE Y EXPLICÓ SU APUESTA POR UNA AGENDA FEDERAL

El diputado nacional Sergio Capozzi decidió dejar el bloque PRO para sumarse a Provincias Unidas, un espacio que reúne legisladores de distintas fuerzas con una mirada enfocada en el interior del país. Aclaró que no se trata de un pase coyuntural, sino de una decisión madurada que responde a la necesidad de representar con fuerza a las provincias.

La entrevista fue realizada en el programa Rutas Argentinas que se emite por AM740 La Carretera, donde el legislador rionegrino detalló los motivos de su cambio de bloque y el nuevo rol que busca desempeñar. “El PRO se transformó en un bloque netamente del AMBA. Era necesario construir algo distinto, vinculado al interior productivo y a los problemas reales”, expresó.

Capozzi explicó que si bien apoyó al Gobierno en sus primeras medidas económicas, ahora es tiempo de debatir el impacto de los recortes en las provincias. Criticó la paralización de la obra pública y reclamó que temas como rutas, conectividad, energía y logística vuelvan a ser prioridad. “La obra pública es esencial para que un productor tenga caminos, para que un inversor tenga energía o puertos, pero las provincias están quedando en un segundo plano”, sostuvo.

El diputado aseguró que su nuevo espacio busca representar a Río Negro más allá de los partidos y construir una fuerza federal con peso real. Rechazó alineamientos automáticos con el oficialismo y propuso una “oposición razonada”. También advirtió que el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso no refleja el trabajo previo con la Secretaría de Trabajo. “Hay puntos que tenemos que analizar porque no estamos de acuerdo”, afirmó.

Por último, subrayó que la reforma debe ampliar el empleo formal y proteger derechos, al tiempo que alertó sobre la crisis de organismos científicos en la región andina. “Somos una provincia con desarrollo científico y lo estamos desperdiciando. No podemos seguir expulsando científicos”, concluyó.

