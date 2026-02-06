SHELL RATIFICA SU PERMANENCIA ESTRATÉGICA EN VACA MUERTA

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este miércoles una reunión clave con directivos de Shell Argentina. Durante el encuentro, la firma petrolera desmintió categóricamente los rumores sobre una posible salida del país. La empresa ratificó que continuará operando en la formación no convencional de Vaca Muerta. Esta confirmación busca llevar tranquilidad al sector energético y asegurar la continuidad de sus planes de inversión en la cuenca neuquina.

Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, fue el encargado de llevar claridad sobre la postura de la compañía. El ejecutivo explicó que las versiones difundidas recientemente por agencias internacionales no coinciden con la estrategia actual de la firma. Según detalló, Shell se analiza nuevas oportunidades de desarrollo dentro del yacimiento. La compañía reafirmó su compromiso con el país y negó cualquier intención de vender sus activos estratégicos en la región.

La aclaración surge tras una semana de intensas especulaciones financieras a nivel global. Diversos reportes sugerían que la petrolera anglo-neerlandesa estaba revisando su portafolio en Sudamérica, lo que incluía sus operaciones en Argentina. Sin embargo, la reunión presencial con el mandatario provincial desactivó cualquier alarma. Shell forma parte de un grupo selecto de operadoras internacionales que aportan tecnología de punta y capital intensivo para la extracción de hidrocarburos no convencionales.

Un respaldo clave para el desarrollo energético provincial

Por su parte, el gobernador Figueroa destacó la importancia de este respaldo empresarial para la economía local. El mandatario subrayó que Neuquén atraviesa un proceso de consolidación como eje central del desarrollo energético nacional. El crecimiento sostenido de la producción y el aumento de las exportaciones dependen, en gran medida, de la estabilidad de jugadores de peso como Shell. La provincia busca garantizar un entorno de previsibilidad para que los proyectos actuales sigan su curso de expansión.

Actualmente, Shell participa en múltiples proyectos estratégicos en asociación con otras compañías líderes del sector. Su permanencia asegura el flujo de inversiones necesarias para alcanzar nuevos récords de producción de petróleo y gas. La jornada cerró con una visión optimista sobre el futuro de la cuenca. El gobierno provincial y la empresa acordaron mantener un diálogo fluido para potenciar los recursos de la formación, fundamentales para la soberanía energética de Argentina.