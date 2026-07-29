SIN ACUERDO EN LA MESA SALARIAL ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ATE

El Gobierno provincial y la conducción de ATE finalizaron su segundo encuentro paritario del semestre sin llegar a un acuerdo definitivo tras dos horas de debate. El resultado de esta mesa representa un parámetro crucial para las negociaciones del resto de los gremios estatales neuquinos. Las partes acordaron formalmente pasar a un cuarto intermedio hasta este jueves 30 de julio.

La reunión estuvo encabezada por el secretario de Gobierno, Jorge Tobares, junto a funcionarios de Economía y Recursos Humanos. Por la parte sindical asistieron los referentes Carlos Quintriqueo y María José García Crespo. La mesa de diálogo se extendió sin que quedaran propuestas formales asentadas en el acta final.

A pesar de no figurar en los registros oficiales, trascendió que el Ejecutivo ofreció de manera informal una suma fija de 375.000 pesos indexada por inflación. La conducción sindical rechazó la iniciativa de manera inmediata durante el intercambio. El gremio convocó a sus bases para debatir la situación en asamblea.

La resolución que adopte ATE podría alterar el mapa general de las paritarias públicas provinciales. En caso de modificarse la propuesta oficial, otros sectores como el gremio docente ATEN podrían solicitar la apertura de sus propias mesas salariales para revisar los acuerdos previamente pactados.

Durante la jornada, los representantes de los trabajadores insistieron en la urgencia de lograr un incremento real ante el contexto económico. La representación gremial remarcó la importancia de recomponer el poder adquisitivo golpeado por el costo de vida actual. La demanda busca respuestas concretas que superen las sumas no remunerativas.

El acta de la reunión incluyó además un extenso repaso por la situación edilicia y operativa de diversos organismos provinciales. Se abordaron problemáticas urgentes en la Dirección Provincial de Rentas, el Registro Civil y el Ministerio de Salud, donde persisten reclamos por guardias, adicionales y faltante de personal.

Asimismo, se expusieron irregularidades y demoras administrativas en dependencias como RTN, el EPEN, el IJAN y el área de Población Judicializada. El punto de mayor debate se centró en el CIPPA, cuya sede central y diversos puestos operativos permanecen cerrados por graves deficiencias de infraestructura.

La reanudación del diálogo paritario programada para el mediodía del jueves será determinante para definir el curso del conflicto estatal. Todos los sectores de la administración pública permanecen expectantes ante el posible anuncio de una nueva oferta por parte del Poder Ejecutivo provincial.