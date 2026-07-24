SIN REFUGIOS NI ASISTENCIA RÁPIDA: LA ADVERTENCIA DEL PERSONAL SOCIAL DEL HOSPITAL DE CENTENARIO

Representantes del Hospital Natalio Burd de Centenario mantuvieron un encuentro de trabajo con autoridades municipales de Desarrollo Social. La reunión contó con la participación de trabajadores sociales, delegados del gremio ATE y directivos del centro médico.

Durante la jornada, el personal de salud manifestó su profunda inquietud por el aumento de personas en situación de calle. Asimismo, alertaron sobre la carencia de refugios locales para albergar a víctimas de violencia de género.

Los profesionales reclamaron agilizar los mecanismos de asistencia directa y eliminar las trabas administrativas al tramitar las ayudas estatales. Plantearon la necesidad de modificar mediante ordenanza los protocolos vigentes ante el fallecimiento de personas foráneas.

La jefa de Servicio Social, Carolina Íbalos, cuestionó los requerimientos documentales que postergan la atención de urgencias sociales complejas. Criticó que se dé mayor prioridad a los trámites formales que a la demanda concreta.

Íbalos objetó el refugio temporal instalado en el ex peaje por considerarlo una medida insuficiente orientada a la exposición pública. Sostuvo que el dispositivo no resuelve la realidad de 600 personas censadas en situación de vulnerabilidad.

“Hay cuestiones que tienen que ver con asistencia directa que se tienen que brindar sin tanta burocracia”, expresó Carolina Íbalos. La profesional remarcó la urgente necesidad de agilizar la coordinación con organismos provinciales.

Respecto a los decesos de pacientes de otras localidades, explicó la propuesta de implementar una red de seguimiento familiar coordinada. “El hospital no tiene morgue, solo un cuartito, lo hablamos con la directora y nos dijo que estaban trabajando en eso”, agregó.

Por su parte, el trabajador José Hernández contextualizó el impacto de la crisis económica en la demanda de atención sanitaria pública. “Hoy la gente padece situaciones que antes no vivía, se está notando la crisis y es una cuestión también de salud”, advirtió.