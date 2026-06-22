SINDICATO DE PETROLEROS RESPALDA LA LEY DE GNL COMO EJE ESTRATÉGICO

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa respaldó la iniciativa legislativa para incentivar el Gas Natural Licuado (GNL). La organización gremial consideró que esta propuesta resulta un eje completamente estratégico para el destino de la actividad hidrocarburífera en toda la región.

Los representantes de los trabajadores petroleros afirmaron que el proyecto representa una oportunidad única para expandir los niveles de producción actuales. Según manifestaron, la medida permitirá abrir nuevos mercados internacionales, multiplicar los puestos de empleo calificado y consolidar el rol de la formación Vaca Muerta.

La entidad sindical recordó el rol protagónico de los operarios en la gran transformación que experimentó la Cuenca Neuquina durante la última década. El esfuerzo de los trabajadores permitió consolidar una industria competitiva a escala global que genera recursos indispensables para el crecimiento de la economía nacional.

Desde la conducción del gremio explicaron que el marco legal para el GNL es una herramienta clave para asegurar el flujo de inversiones a largo plazo. Este escenario garantizaría la sustentabilidad de la actividad en los yacimientos y aseguraría alternativas laborales viables para las próximas generaciones de la región.

“Nosotros lo vemos bien, porque es ahora o nunca”, enfatizó Marcelo Rucci, secretario general de la organización que nuclea a los petroleros privados. El dirigente gremial remarcó la importancia de sancionar normativas que impulsen el sector antes de que se consoliden cambios globales drásticos en el consumo de combustibles.

Asimismo, el referente sindical analizó el impacto directo que tendrá la concreción de las obras de infraestructura planificadas para procesar el fluido. Al respecto, Rucci destacó que “será el salto que se necesita para prácticamente duplicar la producción actual, abrir nuevos mercados y generar los recursos necesarios”.

La comisión directiva analizó con prudencia las modificaciones que atraviesa la matriz de consumo energético en los principales centros industriales del mundo. En ese sentido, los petroleros insisten en que el país debe aprovechar la ventana temporal que ofrece el gas natural como un recurso clave de la transición energética.

“Ante el avance de las energías limpias, sacar y comercializar el gas ahora, es darle una oportunidad de trabajo a la gente, en lugar de que quede en el subsuelo sin haberlo explotado”, concluyó Rucci. El sindicato ratificó que acompañará las políticas que transformen el potencial geológico en bienestar y progreso comunitario.