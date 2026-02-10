SOLEDAD GONZÁLEZ PRESENTA SU LIBRO: “LA SOLEDAD DE LAS FLORES” LLEGA EN FORMATO PAPEL

La actriz teatral Soledad González anunció la publicación de su primer libro, un material que reúne el texto de su obra unipersonal “La soledad de las flores” y un ensayo sobre el proceso creativo que le dio origen, con aportes de artistas que participaron del proyecto.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde González contó que la edición se concretó junto a ISUR, una editorial independiente de General Roca. “Esta visita tiene que ver con el lanzamiento de un material, un libro que editamos con una editorial de Roca, independiente, que se llama ISUR, en el cual está plasmado un texto teatral que estrené hace dos años, en el 2024”, explicó.

La autora detalló que el libro no incluye solo la dramaturgia, sino también un trabajo más amplio que terminó creciendo con el tiempo. “Lo que empezó siendo un prólogo terminó siendo un ensayo”, relató, y agregó que la publicación busca dejar registro de “cómo se juntó la gente que terminó siendo partícipe de la obra”, incluyendo el trabajo de música, vestuario y dirección.

González precisó que el volumen incorpora las notas de dirección de Mariana Calcumil, ilustraciones de Leandro Suárez, fotos de Carla Romero para tapa y contratapa, y un componente sonoro: “Hay un QR en el cual accedés a una playlist, que es la música original de la obra”, contó. También destacó el rol de Andrea Miglio en la corrección del material y en la escritura del prólogo final: “El prólogo es de ella, finalmente”.

La preventa ya está en marcha y se extiende hasta el 20 de febrero, con un valor de 20.000 pesos. Los pedidos se realizan por Instagram a través de la editorial @yzur (YZUR) o en la cuenta La Soledad de las Flores. La presentación oficial será el 7 de marzo en General Roca.

General Roca, 10 de febrero de 2026.