SORIA CELEBRÓ EL TRIUNFO EN ROCA CON DURAS CRÍTICAS AL OFICIALISMO PROVINCIAL

Pasadas las 22 horas del domingo, Martín Soria salió a celebrar el triunfo de Fuerza Patria en Río Negro junto a su hermana, la intendenta María Emilia Soria. La fuerza política logró una importante performance electoral que le permitió acceder a dos bancas en el Senado de la Nación, para Martín Soria y su compañera de fórmula Ana Marks, y una banca en Diputados, que ocupará la investigadora barilochense Adriana Serquis.

El local partidario de calle Neuquén al 1600 se convirtió en el epicentro del festejo, donde la militancia celebró entre cánticos, banderas y emoción.

La primera en tomar la palabra fue María Emilia Soria, quien apuntó directamente contra Juntos Somos Río Negro. Con un discurso enérgico, expresó: “sabemos de cómo quisieron comprar voluntades. Pero los votos de mis vecinos no se compran. Por eso obtuvieron los resultados que obtuvieron. Quedaron terceros. ¡Roca no se toca!”.

Luego, Martín Soria, senador electo, se dirigió a la militancia con fuertes críticas al oficialismo provincial: “intentaron engañar a los rionegrinos diciendo que ellos iban a defenderlos”. El ex intendente roquense también aprovechó el discurso para proyectar el futuro político del espacio, haciendo alusión a una eventual candidatura de María Emilia Soria a la gobernación en 2027. “Empezamos hoy a construir el camino que nos lleva al gobierno de la provincia en dos años”, afirmó.

La jornada electoral dejó un clima de euforia en Roca. Además del peronismo, La Libertad Avanza también celebró en las calles con una caravana tras obtener una banca en el Senado, encabezada por Lorena Villaverde.

Excepto para Juntos Defendemos Río Negro, el clima en la ciudad fue de celebración total.

General Roca, 26 de octubre de 2025