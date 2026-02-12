SORÍA CUESTIONÓ LA REFORMA LABORAL Y HABLÓ DE “UN PLAN DE DESPIDO MASIVO”

El Senado aprobó la reforma laboral y el proyecto avanza hacia la Cámara de Diputados. El senador rionegrino Martín Soria criticó con dureza la iniciativa y sostuvo que se trata de “un plan de despido masivo” que perjudica a los trabajadores.

Las declaraciones se realizaron en una entrevista en la AM740, donde el legislador de Unión por la Patria analizó la sesión que otorgó media sanción a la norma. Soria explicó que “obtuvieron la media sanción 40 votos sobre 32” y afirmó que el oficialismo consiguió el acompañamiento de “senadores y senadoras del radicalismo, del PRO, de algunas provincias, de partidos provinciales”.

Durante la charla, el senador aseguró que la ley “que mi ley llama de modernización laboral, pero que la verdad es un plan de despido masivo, es un plan de precarización”. Además, sostuvo que “no genera ese empleo con una ley” y remarcó que el empleo se crea “cuando tenés una política económica que sea orientada a un desarrollo productivo”. También cuestionó el tratamiento parlamentario y afirmó que las modificaciones “se iban a conocer el día que se vote”, lo que a su entender impidió un debate amplio.

Soria apuntó contra puntos específicos del proyecto, como el denominado salario dinámico. Según expresó, “los trabajadores ya no van a tener un sueldo fijo, sino que el salario de los trabajadores va a depender de lo que declare que venda el empresario”. También rechazó los cambios en paritarias y jornada laboral, y advirtió que “las grandes empresas de la Argentina ya tienen los telegramas de despido preparados”.

Finalmente, el senador vinculó la aprobación con negociaciones fiscales con las provincias y señaló que la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas afectaba la coparticipación. “Los gobernadores están todos con la lengua afuera”, afirmó. De cara al tratamiento en Diputados, consideró que puede haber cambios, aunque estimó que “en lo sustancial, lo que perjudica a los trabajadores, eso lo van a mantener”.

Ciudad de Buenos Aires, 12 de febrero de 2026.