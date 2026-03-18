SORPRESA BLANCA: LA NIEVE SE HIZO PRESENTE EN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO

Un inesperado frente frío cubrió de blanco las montañas de Neuquén y Río Negro este lunes por la tarde. Localidades como Bariloche, San Martín de los Andes y El Bolsón se transformaron con paisajes invernales fuera de temporada. El fenómeno también alcanzó puntos extremos como el Área Natural Protegida Domuyo y Copahue.

El director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, confirmó que la inestabilidad climática persistirá durante las próximas horas. Las cotas altas de toda la región cordillerana mantienen probabilidades de nuevas nevadas y lluvias constantes. “Vamos a continuar con días frescos, con lluvias aisladas y persistentes principalmente en cordillera”, detalló el funcionario sobre el pronóstico actual.

Las precipitaciones afectan con distinta intensidad a las franjas norte, centro y sur de la provincia. Mientras en las zonas de alta montaña se registran acumulaciones de nieve y neviscas, en los valles las temperaturas son más amigables. En esos sectores bajos, los termómetros oscilan todavía entre los 10 y 20 grados pese a la humedad.

El viento es otro factor determinante en el centro neuquino, especialmente en el corredor de la Ruta Nacional 40. Las ráfagas se sienten con fuerza desde Zapala hacia el norte, alcanzando a ciudades como Chos Malal y Barrancas. Por este motivo, las autoridades solicitan extremar los cuidados al conducir por las rutas 43 y 40.

En cuanto a la conectividad internacional, el paso fronterizo Pichachén permanece inhabilitado para el tránsito. Según el cronograma de Defensa Civil, su reapertura se proyecta recién para el martes de la semana próxima. “Las rutas están transitables, aunque recomendamos circular con precaución por sectores con viento y lluvias”, advirtieron desde el organismo provincial.

La localidad de Villa La Angostura activó protocolos de emergencia. Se decidió el cierre preventivo del acceso a Playa Correntoso tras detectarse un deslizamiento de tierra en la zona. Además, todos los senderos de trekking municipales fueron clausurados hasta que cese la alerta meteorológica.

En Junín de los Andes, las intensas lluvias del lunes provocaron anegamientos en diversos barrios de la ciudad. Cuadrillas de Obras Públicas trabajaron para normalizar el drenaje de las calles afectadas. A pesar de estos inconvenientes locales, los accesos principales por la Ruta 40 continúan habilitados para todo tipo de vehículos.