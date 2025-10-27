SORPRESA ELECTORAL EN NEUQUÉN: LA LIBERTAD AVANZA LOGRÓ DOS SENADORES Y DOS DIPUTADOS

Gastón Riesco, flamante diputado nacional electo por La Libertad Avanza, celebró el resultado de las elecciones legislativas en Neuquén, donde el espacio logró imponerse con contundencia sobre estructuras tradicionales. “El respaldo realmente de la gente ha sido contundente a las políticas de Javier Milei”, expresó.

En diálogo con el programa Rutas Argentinas de AM740 La Carretera, Riesco sostuvo que, aunque esperaban un buen resultado, la magnitud de la victoria fue sorpresiva debido al “aparato contra el que nos enfrentábamos”. Subrayó la importancia del trabajo territorial de Nadia Márquez y del respaldo nacional al presidente Milei como factores claves del triunfo.

Durante la entrevista, el diputado electo denunció una campaña llena de ataques y operaciones mediáticas. “No creo haber visto ninguna otra elección anterior en la historia de Neuquén con un ataque de este tipo direccionado a una persona”, afirmó, y añadió: “No sabemos de dónde sale esa gran cantidad de recursos”. A pesar de ello, destacó que La Libertad Avanza decidió no responder provocaciones y mantuvo su mensaje de transformación política.

Riesco también cuestionó el intento de provincializar las elecciones y defendió el rol de los legisladores nacionales. “Tenemos que legislar sobre las medidas que quiere llevar adelante el presidente Javier Milei”, dijo, entre ellas la reforma laboral y tributaria. Rechazó la idea de que los representantes del espacio actúen sin autonomía: “La gente ha demostrado en las urnas que ya no cree más este tipo de cuentos”.

Sobre lo que viene, aseguró que ya están trabajando para asumir el 10 de diciembre. “Preparándonos a full, desde lo personal y profesional. Nunca había buscado un cargo de esta índole”, comentó. Y adelantó que formarán un equipo fuerte junto a la otra diputada electa Soledad Mondaca, a los senadores electos Nadia Márquez y Pablo Cervi y junto a Gabriela Muñoz, quien reemplazará a Márquez en la actual banca de diputada nacional.

Neuquén, 27 de octubre de 2025.