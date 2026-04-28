SUELDOS CON AUMENTO: LOS ESTATALES NEUQUINOS COBRAN EL JUEVES CON UN AUMENTO DE 9,13%

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó el cronograma de pagos para los agentes de la administración pública. Todos los trabajadores estatales percibirán sus sueldos de abril este jueves 30. La acreditación se realizará de forma unificada en las cuentas del Banco de la Provincia del Neuquén. Esta medida alcanza también a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.

Los haberes de este mes llegan con una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor. El incremento salarial estipulado para este periodo es del 9,13 por ciento. Este porcentaje surge del acuerdo alcanzado oportunamente entre el Ejecutivo y los gremios representativos. La fórmula de cálculo combina de forma equitativa los índices estadísticos provinciales y los publicados por el INDEC a nivel nacional.

La metodología de actualización se mantendrá vigente durante los próximos trimestres del año vigente. Los trabajadores estatales recibirán nuevos ajustes con los sueldos correspondientes a julio y octubre de 2026. Esta estructura busca proteger el poder adquisitivo frente a las variaciones inflacionarias de la economía nacional.

El Gobierno destacó que los acuerdos cerrados en diciembre último brindan una estabilidad necesaria para el normal funcionamiento institucional. La unificación de la fecha de cobro para todos los sectores es un gesto de equidad administrativa destacado por la secretaría de Prensa. De esta manera, el jueves 30 se completará el ciclo de pagos para toda la planta estatal neuquina sin distinciones de jerarquía.