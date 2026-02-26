SUELDOS EN NEUQUÉN: CUÁNDO COBRAN LOS ESTATALES

El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que este viernes, 27 de febrero, se realizará el depósito unificado de los haberes correspondientes al segundo mes del año. Esta medida alcanza de forma simultánea a todos los sectores de la administración pública provincial, incluyendo tanto a los agentes en actividad como al sector pasivo. De esta manera, los jubilados, pensionados y retirados que dependen del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) verán acreditados sus fondos en la misma jornada que el personal activo.

La logística de pago, coordinada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria, garantiza que el sueldo llegue a los trabajadores del Consejo Provincial de Educación (CPE), los profesionales de Salud y los efectivos de la Policía. Asimismo, el cronograma incluye a los empleados de la Administración Central y de los diversos Organismos Descentralizados del Estado rionegrino. Esta unificación de fechas busca simplificar el acceso a los fondos para miles de familias que dependen del presupuesto provincial.

Durante el mes anterior, el personal estatal ya había experimentado una actualización en su sueldo del 7,9 por ciento. Dicho incremento fue el resultado directo de los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con los gremios durante el cierre del ciclo pasado.

El mecanismo de actualización automática sigue siendo el pilar fundamental para proteger el poder adquisitivo del sueldo frente a la suba de precios. Este sistema utiliza una fórmula ponderada que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC con los datos estadísticos relevados a nivel local. Para el cálculo del último ajuste, se tomaron como referencia los niveles inflacionarios del trimestre final del año anterior, los cuales mostraron variaciones moderadas tanto en la provincia como en el resto del país.