SUSPENDIERON EL SISTEMA DE FOTOMULTAS EN PLOTTIER

El Concejo Deliberante de Plottier resolvió suspender de manera inmediata el polémico sistema de fotomultas. La medida fue adoptada a través de una ordenanza votada por mayoría legislativa en la última sesión ordinaria. Los concejales consideraron que el mecanismo de control presenta severas irregularidades administrativas en su origen.

La normativa aprobada por el cuerpo legislativo declaró al sistema electrónico de fotomultas como “lesivo al interés público y al ordenamiento jurídico municipal”. Los ediles argumentaron la existencia de vicios de nulidad absoluta dentro del marco legal vigente. La medida frena de forma directa la aplicación de sanciones económicas a los conductores de la localidad.

A partir de esta sanción, el Concejo Deliberante instó formalmente al Ejecutivo Municipal a emitir un acto administrativo específico en un plazo de diez días hábiles. El propósito de este requerimiento es declarar la lesividad del Decreto 1516/2025 y del contrato firmado con la firma FLUXA S.A. Este paso resulta indispensable para avanzar en los estamentos judiciales correspondientes.

La estrategia de los ediles apunta a habilitar una demanda formal ante la Justicia Contencioso Administrativa de Neuquén. Con este recurso se buscará obtener la nulidad absoluta de los instrumentos que permitieron el funcionamiento del sistema tecnológico. Mientras se defina la situación judicial, todas las actuaciones derivadas de las actas de infracción quedarán completamente suspendidas.

La parálisis total del sistema alcanza la generación de nuevas multas de tránsito y el envío de las notificaciones domiciliarias. Asimismo, quedan congelados los procedimientos de cobro ejecutivo y la aplicación de intereses punitorios sobre las deudas ya emitidas.

Por otra parte, el Concejo Deliberante estableció reglas claras y estrictas para cualquier iniciativa futura de control electrónico vehicular. La nueva ordenanza determina que cualquier sistema de similares características deberá implementarse obligatoriamente mediante un proceso de licitación pública. Además, requerirá el aval previo del parlamento local mediante una normativa específica.

Finalmente, las autoridades ordenaron notificar de inmediato a la firma FLUXA S.A. sobre la suspensión del servicio y el inicio de las acciones legales. La resolución profundiza el fuerte conflicto político instalado en Plottier en torno a la transparencia de las contrataciones directas.