SUSTO EN LA MONTAÑA: RESCATARON A 19 TURISTAS TRAS EL DESCARRILAMIENTO DE UNA TELESILLA EN CAVIAHUE

Una jornada recreativa terminó de manera tensa para un contingente de esquiadores en la montaña. El desperfecto en una telesilla obligó a desplegar un rápido procedimiento de evacuación en el complejo Caviahue Ski Resort, ubicado en la villa turística de Caviahue.

El incidente se registró este jueves cuando una telesilla sufrió un descarrilamiento en plena actividad. La falla técnica dejó atrapados a diecinueve visitantes a varios metros de altura sobre la nieve. Frente a esta emergencia, se activaron de inmediato los protocolos previstos para la asistencia en zonas de montaña.

El operativo requirió la intervención conjunta de los rescatistas del predio y fuerzas de seguridad nacionales. Integrantes del Escuadrón 31 Las Lajas actuaron rápidamente tras ser avisados de la anomalía en el medio de elevación.

Desde la fuerza de seguridad emitieron un informe detallado indicando que “efectivos se encontraban realizando tareas preventivas, cuando fueron alertados por personal de un Complejo Invernal sobre un incidente ocurrido en los medios de elevación”. La alerta movilizó al Grupo Especializado en Alta Montaña hacia el sector de la pista El Pehuén.

Al arribar al lugar, las brigadas organizaron las tareas para descender a los varados. La fuerza oficial precisó que “los gendarmes en forma coordinada con los pisteros del complejo, llevaron adelante las maniobras de rescate en altura que permitieron evacuar de manera segura a 19 personas”.

Pese a los momentos de zozobra vividos en la altura, ninguna persona resultó con lesiones. Todos los turistas lograron descender a salvo del sistema averiado sin requerir atención médica de urgencia. La correcta aplicación del protocolo evitó consecuencias de gravedad en la ladera.

La contingencia se produjo bajo un marco climático sumamente adverso en la zona cordillerana. Durante toda la semana, la villa turística presentó registros térmicos extremadamente bajos y copiosas precipitaciones. Para este viernes la sensación térmica bajó hasta los once grados bajo cero en la región.

El pronóstico meteorológico anticipa la continuidad de las nevadas intensas para los próximos días. Se aguarda un importante nivel de acumulación nivea sobre la superficie del cerro. Las autoridades locales mantendrán los controles preventivos para garantizar la seguridad de los esquiadores.