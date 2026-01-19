SUSTO EN ZAPALA: LA HERMANA DEL HUEVO ACUÑA ESTUVO DOS DÍAS DESAPARECIDA

Luego de dos días de angustia y un operativo de rastrillaje que movilizó a diversas dependencias policiales, Fabiana Edith Muñoz fue hallada con vida este domingo por la madrugada. La mujer de 42 años, hermana del futbolista de River y campeón del mundo, Marcos “Huevo” Acuña, fue localizada cerca de las 3:25 de la mañana en una zona de bardas al pie del tanque de agua en la localidad de Zapala. Tras el hallazgo, recibió asistencia inmediata y contención por parte de los profesionales que integraban los equipos de búsqueda.

La desaparición de Muñoz fue denunciada el pasado jueves 16 por su madre, Sara, en la Comisaría de la Mujer y la Adolescencia. Según informaron sus allegados, la mujer padece esquizofrenia, condición que mantenía a su familia en un estado de desesperación constante durante las horas en que permaneció extraviada. El operativo para dar con su paradero fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal.

En medio del operativo, surgieron fuertes reclamos por parte del entorno familiar respecto al tratamiento de salud que recibía la mujer. Jessica Acuña, otra de las hermanas del “Huevo” Acuña, manifestó públicamente su malestar con el servicio de psiquiatría del hospital local. La joven aseguró que esta situación podría haberse evitado si los profesionales hubieran actuado de forma correcta. Señaló que desde octubre venían advirtiendo sobre el deterioro en el estado de salud de Fabiana sin obtener respuestas adecuadas.

Finalmente, el gobierno provincial confirmó la desactivación del protocolo de búsqueda tras constatar que la mujer se encontraba fuera de peligro. Fabiana, quien comparte con sus hermanos Walter y Jessica la pasión por River, ya se encuentra bajo resguardo médico y familiar. La búsqueda que conmovió a toda la comunidad de Zapala y tuvo repercusión nacional debido al vínculo familiar con el reconocido futbolista neuquino.