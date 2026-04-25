TAXISTAS DE CENTENARIO PIDEN BAJAR LA TARIFA

La ciudad de Centenario atraviesa una situación inédita en el transporte público local. Los taxistas de la zona solicitaron formalmente frenar el último aumento de tarifas estipulado por el municipio. Esta medida busca evitar que el costo del servicio se vuelva inaccesible para los vecinos.

El conflicto surgió tras la aplicación del Decreto Municipal N° 0223/2026 el pasado 13 de abril. Dicha normativa estableció un incremento promedio del 24% en el valor del viaje. Actualmente, un recorrido ida y vuelta de apenas 25 cuadras puede superar los 24.000 pesos.

La Asociación de Taxistas de Centenario advirtió que estos montos están fuera de rango. Los trabajadores temen que los usuarios migren hacia aplicaciones de transporte que operan en la informalidad legal. Ante esta realidad, los choferes prefieren resignar ingresos inmediatos para no perder su clientela habitual.

El sistema de actualización automática se basa en el precio del eurodiésel. Debido a la escalada internacional del combustible, la tarifa se disparó de forma estrepitosa. “El impacto de los valores estipulados causaría un daño importante en el servicio como en el bolsillo del usuario”, señalaron desde la asociación.

Previamente, el sector había solicitado una prórroga de 30 días para evaluar la situación del mercado. Los referentes explicaron que la intención era medir la demanda antes de aplicar un ajuste tan agresivo. “Hemos evaluado no efectuarlo ya que el impacto hacia la comunidad sería muy severo”, indicaron en su comunicado.

El intendente Esteban Cimolai enfrenta ahora el desafío de resolver esta encrucijada política y económica. Por un lado, debe respetar la ordenanza vigente que rige los cálculos técnicos. Por otro, debe atender el reclamo de un sector que pide una excepción urgente para sobrevivir.

La decisión final recae ahora en el Concejo Deliberante y la Secretaría de Transporte local. El debate se centra en si el aumento debe sostenerse o si corresponde una revisión legislativa. Mientras tanto, los taxistas esperan una respuesta que les permita seguir trabajando con precios razonables.