TELEFONÍA, AEROLÍNEAS Y SUPERMERCADOS CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE RECLAMOS EN NEUQUÉN

Las empresas telefónicas, las líneas aéreas y las grandes cadenas de supermercados lideran las denuncias en Neuquén. Así lo confirmó el director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini. El funcionario explicó que los reclamos responden a repetidos incumplimientos en la prestación de servicios y contratos.

En el transporte aéreo, la falta de información genera un alto nivel de desprotección en los usuarios. Las suspensiones o cancelaciones intempestivas afectan de forma directa la planificación de las personas. Esta situación vulnera los derechos básicos de los pasajeros que contratan el servicio de movilidad.

La telefonía celular también representa un problema crítico, sobre todo en las localidades del interior provincial. El servicio resulta indispensable para realizar operaciones financieras cotidianas y utilizar billeteras virtuales. Los fallos constantes en estas prestaciones derivan en la rotura de los contratos comerciales pactados.

En el sector de los supermercados, el organismo estatal enfoca sus fiscalizaciones en los locales con mayor concurrencia. La intención del Ejecutivo neuquino es monitorear los puntos con mayor circulación de compradores. Las inspecciones buscan garantizar condiciones de venta acordes a la normativa vigente.

Tomasini resaltó que la aplicación de multas busca corregir conductas empresariales abusivas y prevenir perjuicios futuros. Un caso de éxito fue la erradicación de la manipulación de tarjetas en estaciones de servicio. “Pusimos dos multas y, a partir de ahí, cambió radicalmente la conducta”, sostuvo el funcionario provincial.

Respecto de las billeteras virtuales, el funcionario aconsejó verificar siempre los datos del destinatario antes de transferir dinero. Los pagos mediante código QR resultan seguros, pero requieren atención en el monto y el receptor. Con estas recomendaciones se busca mitigar las estafas electrónicas en la población.

El organismo provincial cuenta actualmente con más de diez sedes en todo el territorio neuquino. Durante la semana entrante se inaugurará una nueva delegación técnica en la localidad de Centenario. Los usuarios también disponen de canales digitales como la Ventanilla Federal para realizar sus denuncias.