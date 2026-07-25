TEMPORAL DE NIEVE: CORTAN DE MANERA PREVENTIVA LA RUTA 40 EN SIETE LAGOS

Un temporal de nieve afectó la transitabilidad en la cordillera neuquina y obligó a interrumpir el tránsito en la Ruta Nacional 40. La medida fue dispuesta por Vialidad Nacional debido a la acumulación del manto blanco y a las complicaciones generadas por conductores que avanzaban sin el equipamiento obligatorio.

La restricción alcanza al tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y la Ruta Provincial 63, en las cercanías del sector Río Hermoso. La interrupción total afecta a todo tipo de vehículos a lo largo de la Ruta de los Siete Lagos.

El bloqueo preventivo comenzó a regir a partir de las 20 de este viernes 24 de julio y se extenderá, en principio, hasta las 8 del sábado 25 de julio. Las autoridades mantendrán el monitoreo constante de la calzada para determinar si es seguro rehabilitar el paso durante la mañana.

El organismo confirmó que se trata de un “corte total de circulación hasta nuevo aviso” en dicha área. El avance del frente frío provocó despistes y vehículos varados que obligaron a desplegar operativos de asistencia inmediata.

En el lugar intervienen equipos con motoniveladoras y unidades barrenieve que trabajan para despejar la calzada y acondicionar el camino. Desde el organismo reiteraron que la portación de cadenas físicas en los vehículos resulta estrictamente obligatoria para transitar por la región cordillerana.

Asimismo, se solicitó a los automovilistas no realizar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las condiciones extremas. “Se solicita a los usuarios evitar circular en horarios nocturnos o de madrugada, transitar a velocidad precautoria, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación”, señalaron desde Vialidad Nacional.

Las autoridades recomiendan consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje hacia la zona cordillerana. El tránsito en la región dependerá directamente del éxito de las tareas de despeje y de la evolución de las contingencias climáticas.