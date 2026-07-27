TEMPORAL DE NIEVE EN RÍO NEGRO: SUSPENDEN LAS CLASES Y RESTRINGEN EL TRÁNSITO EN LA ZONA ANDINA

El recrudecimiento de un intenso temporal de nieve mantiene en máxima alerta a la región cordillerana de Río Negro. Frente a las condiciones climáticas y los riesgos para el transporte, el Gobierno provincial resolvió la suspensión total de las clases presenciales para este lunes 27 de julio.

La medida alcanza a numerosos establecimientos en el inicio previsto para el retorno del receso invernal. Las autoridades confirmaron que la interrupción de las clases abarca a Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau.

Con el correr de las horas, la restricción se amplió hacia Bariloche, Jacobacci y Los Menucos en ambos turnos. De igual forma, el Consejo Escolar de la Zona Andina suspendió la actividad académica y administrativa en el Centro Regional Universitario de la Universidad Nacional del Comahue.

En Bariloche, el despliegue operativo incluye tareas de Protección Civil y de la Subsecretaría de Tránsito en la planta urbana. El personal municipal montó retenes dinámicos e interrupciones en arterias complejas como Quaglia, Rolando y Beschtedt a la altura de Elflein y La Paz.

Asimismo, se registraron bloqueos en cruces estratégicos sobre la calle Pasaje Gutiérrez y la arteria Segunda Sombra. Desde el municipio solicitaron a la población evitar desplazamientos innecesarios para prevenir accidentes.

La traza que conduce a la base del cerro Catedral presenta condiciones sumamente críticas por el hielo acumulado. Ante este escenario, la comuna dispuso puestos fijos de inspección para certificar la portación y colocación de equipamiento invernal.

Los agentes de control fiscalizan de forma estricta que ningún automotor intente ascender al centro invernal sin cadenas. Las autoridades remarcaron la importancia de duplicar la distancia entre vehículos y circular a velocidad mínima.

Se aconseja portar ropa de abrigo, palas y elementos de emergencia dentro de los rodados antes de emprender cualquier trayecto. Los operativos continuarán de manera ininterrumpida mientras persistan las precipitaciones en toda la zona andina.