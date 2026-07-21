TEMPORAL EN PRIMEROS PINOS: AUXILIAN A 12 VEHÍCULOS VARADOS EN LA RUTA 13

Las fuertes precipitaciones de nieve en el sector cordillerano provocaron serias complicaciones en las rutas provinciales. La acumulación de nieve y hielo obligó a desplegar un dispositivo de asistencia preventiva sobre la Ruta Provincial 13 para auxiliar a conductores varados.

La intervención policial estuvo a cargo del personal de la División Brigada Rural Zapala en la zona de Primeros Pinos. Las inclemencias climáticas afectaron las condiciones de transitabilidad sobre el corredor montañoso, dejando varados a los viajeros que se desplazaban hacia la cordillera.

Durante la cobertura, las fuerzas de seguridad asistieron a una docena de vehículos integrados principalmente por turistas. El contingente afectado tenía como destino final Villa Pehuenia y debió detener su marcha por falta de tracción.

Los efectivos policiales trabajaron de manera directa junto a los automovilistas para garantizar una continuidad segura. Entre las maniobras principales, el personal prestó colaboración operativa en la colocación de cadenas sobre los neumáticos para mejorar el agarre.

El temporal invernal persiste con fuerza en diversos tramos del cordón montañoso neuquino con temperaturas bajo cero. Por este motivo, las autoridades provinciales reiteraron la necesidad de extremar los cuidados y verificar el estado de los caminos antes de emprender viajes.

De forma complementaria, equipos operativos de Vialidad Provincial desplegaron maquinaria pesada en los sectores más críticos. Las cuadrillas viales llevaron adelante intensas labores de despeje de calzada para remover las capas acumuladas de nieve y hielo.