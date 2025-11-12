TEMPORAL EN RINCÓN DE LOS SAUCES: REESTABLECEN SERVICIOS TRAS EL FUERTE TEMPORAL

Las intensas lluvias del domingo y lunes provocaron crecidas, rutas cortadas y daños materiales en el norte de Neuquén. En Rincón de los Sauces, los servicios comenzaron a restablecerse este martes tras los operativos de asistencia y prevención desplegados en la zona. No se registraron víctimas ni evacuaciones, pero hubo múltiples complicaciones en áreas rurales.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740 La Carretera, durante el programa Rutas Argentinas, en diálogo con Carlos Escobar, responsable de Defensa Civil de la localidad. El funcionario detalló que “lo más grave estuvo en los alrededores, donde el agua provocó golpes de ruta y complicaciones en la circulación”.

Uno de los momentos más críticos se vivió con el rescate de tres camionetas arrastradas por el arroyo Carranza. Escobar indicó que el operativo se realizó en conjunto con personal de bomberos, policía y salud de Rincón y Añelo. “Se trabajó hasta la medianoche para ubicar a todas las personas, que resultaron ilesas. Solo hubo daños materiales”, señaló.

El municipio asistió a familias afectadas por filtraciones con nylon y colchones, sin necesidad de evacuaciones. Según Escobar, el mayor inconveniente fue el sistema de agua potable: “Las plantas se vieron comprometidas por el barro. Se está operando con capacidad reducida hasta que decanten los sedimentos”.

Durante el lunes, se mantuvieron cortes en las rutas 5 y 6 como medida preventiva. “Desde las 8 de la mañana de hoy las rutas fueron habilitadas nuevamente y el tránsito recuperó la normalidad”, afirmó Escobar, destacando la coordinación entre los organismos provinciales y locales.

Rincón de los Sauces, 12 de noviembre de 2025