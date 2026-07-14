TENSIÓN EN ALLEN: ATE SE DECLARA EN ALERTA ANTE LA ACEFALÍA Y EL CHOQUE DE PODERES

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente tras el desconcierto político por el que atraviesa Allen. La medida gremial responde a la profunda crisis institucional que sacude al gobierno local tras la reciente suspensión del jefe comunal.

El Concejo Deliberante aprobó desplazar temporalmente de su cargo al intendente Marcelo Román en el marco de una investigación penal. Sin embargo, el mandatario suspendido rechazó la determinación legislativa y se niega a abandonar sus funciones habituales en el edificio municipal.

Esta postura generó un complejo escenario de superposición de autoridades y una marcada confusión en la administración pública. Frente a este panorama, el sindicato estatal teme que la disputa política afecte de manera directa las tar

La representación gremial advirtió que la inestabilidad política actual bajo ningún punto de vista puede traducirse en una quita de conquistas laborales. Por este motivo, exigieron precisiones inmediatas y no descartan iniciar medidas de fuerza de mayor impacto en los próximos días.

“Estos hechos que no denotan claridad podrían generar una posible paralización administrativa y pérdida de servicios básicos”, alertó Carolina Suarez, secretaria general seccional.

La dirigente remarcó la urgencia de recibir información oficial fidedigna respecto a quién ejerce legalmente la conducción del Poder Ejecutivo. Desde la organización de los trabajadores consideran primordial resguardar las condiciones de empleo y asegurar el cobro de haberes en tiempo y forma.

Por su parte, el cuerpo de delegados del sector se movilizó de manera pacífica hacia las instalaciones del Palacio Municipal. Allí buscaron entablar un canal de diálogo con los funcionarios de turno para obtener certezas frente a las declaraciones públicas encontradas. “Solicitamos que formalmente nos precisen detalles y garantías sobre el funcionamiento de los servicios”, manifestó el delegado Miguel Seguel.

La Carta Orgánica establece que el titular del Deliberante debe asumir el mando provisorio mientras avance el proceso contra el intendente. No obstante, la resistencia de Román a dejar el despacho mantiene paralizadas las definiciones clave para el funcionamiento del personal.