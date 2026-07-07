TENSIÓN EN CUTRAL CO: REUNIÓN CLAVE EN EL CPEM 6 TRAS EL ATAQUE CON ARMA DE FUEGO

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, encabezó este lunes por la tarde un encuentro informativo en Cutral Co. La actividad se desarrolló en las instalaciones del CPEM 6 tras el grave suceso donde un alumno baleó a un compañero. El hecho conmovió profundamente a la localidad y aceleró el debate sobre el cuidado escolar.

De la convocatoria participaron autoridades provinciales, directivos de la escuela, docentes, familias y especialistas en niñez. Durante más de dos horas de debate, los presentes analizaron diferentes alternativas para robustecer el cuidado edilicio. Los funcionarios buscaron llevar tranquilidad antes de que se disponga el regreso formal a las aulas.

Entre los planes principales, Martínez propuso edificar un hall de acceso centralizado con vigilancia humana permanente. La ministra rechazó la utilización de tecnología de escaneo metálico o revisiones corporales físicas a los chicos. La funcionaria provincial remarcó firmemente que este tipo de acciones invasivas resultan excesivamente violentas para las infancias.

Esta postura de resguardo integral fue acompañada por el defensor de la Niñez y Adolescencia, Lautaro Arévalo. En sintonía, un grupo numeroso de familias solicitó la contratación urgente de psicólogos estables para el establecimiento. Los padres indicaron que el actual equipo psicopedagógico se encuentra desbordado frente a las problemáticas diarias.

Por su parte, varios alumnos aprovecharon el espacio para visibilizar graves conflictos de convivencia interna. Denunciaron situaciones de acoso sistemático sin resolución, tratos inadecuados de educadores y consumo de sustancias en los sanitarios. Las declaraciones de los estudiantes expusieron la necesidad de reformas estructurales profundas en los códigos disciplinarios institucionales.

Ante este panorama, la cartera educativa planteó fundar una mesa técnica compartida entre delegados parentales y directivos. La intención gubernamental es sesionar nuevamente este miércoles para delinear un programa preventivo aprovechando las vacaciones de invierno. Como complemento preventivo, Martínez se comprometió formalmente a costear la colocación de cámaras de videovigilancia.

La planta docente también introdujo reclamos gremiales puntuales respecto a la superpoblación de las aulas actuales. La ministra anunció que la problemática se aliviará el año próximo mediante nuevos edificios de educación técnica y media. Sin embargo, este anuncio de infraestructura a largo plazo no logró calmar los ánimos de los presentes.

Al concluir la jornada, las familias manifestaron su malestar por la falta de resoluciones operativas de carácter urgente. Consideraron insuficientes los anuncios ministeriales frente a la severidad del ataque sufrido por el estudiante damnificado. Mientras tanto, el dictado de clases seguirá suspendido y la próxima cita quedó fijada para el miércoles 8 de julio.