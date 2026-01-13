TENSIÓN EN JUNÍN DE LOS ANDES: CORTE, DESALOJO Y CONCILIACIÓN OBLIGATORI

Una jornada de extrema tensión se vivió este lunes (12-01) en Junín de los Andes, cuando un operativo conjunto de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval Argentina intervino para desalojar un corte total de ruta que mantenían trabajadores municipales sobre la Ruta Nacional 40.

El bloqueo, que comenzó en horas de la mañana a la altura del puente sobre el río Curruhué, interrumpió la conexión entre Junín y San Martín de los Andes. La protesta generó kilómetros de filas de vehículos varados. Los manifestantes, trabajadores municipales precarizados, reclamaban una recomposición salarial que eleve sus ingresos a un piso de 500 mil pesos.

Alrededor de las 14:30 horas, las fuerzas federales iniciaron la aplicación del protocolo antipiquetes para normalizar la circulación. El procedimiento derivó en incidentes, corridas y momentos de violencia. Azucena Quintriqueo, referente del reclamo, denunció públicamente que el operativo incluyó disparos y agresiones físicas. “Hubo represión, compañeros golpeados, disparos y corridas. Fue una situación muy difícil”, afirmó la dirigente, quien estuvo acompañada por integrantes de ATE y vecinos de la comunidad.

Cerca de las 15:00 horas, el tránsito fue parcialmente restablecido mientras los manifestantes se replegaban hacia los márgenes de la calzada.

Conciliación obligatoria

Tras el pico de conflicto, el Departamento de Trabajo notificó el dictado de la conciliación obligatoria. Esta medida legal busca frenar las acciones directas y obligar a las partes —el Ejecutivo municipal y los trabajadores— a sentarse en una mesa de negociación.

La primera audiencia fue programada para este jueves. Los trabajadores aceptaron la instancia de diálogo, aunque remarcaron que el conflicto persiste debido a la falta de respuestas previas por parte del gobierno local, que hasta el momento no había accedido a negociar las condiciones de los contratados.

Por su parte, desde el municipio de Junín de los Andes emitieron un comunicado desligándose del operativo de desalojo. Se señaló que la intervención fue una decisión de las autoridades federales para garantizar la libre circulación en una ruta nacional.