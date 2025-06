TENSIÓN EN NEUQUÉN POR POSIBLE TRANSFERENCIA DEL ISSN AL SISTEMA NACIONAL

El diputado provincial Darío Martínez advirtió que el gobierno nacional busca avanzar con la integración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) al sistema previsional nacional, una iniciativa que generó un fuerte rechazo desde el peronismo provincial. Junto a Darío Peralta, presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura para expresar el desacuerdo y exigir el rechazo del plan.

La información fue brindada en una entrevista realizada en la AM740 La Carretera, donde Martínez explicó que la intención del gobierno forma parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. “Esto mismo se intentó hacer en 2017. Apenas vimos el dictamen del oficialismo que hablaba de unificación de cajas, supimos de qué se trataba”, afirmó.

Martínez remarcó que la Constitución Provincial garantiza la autonomía previsional y que permitir la unificación significaría que “los jubilados de la provincia terminen en las mismas condiciones que los jubilados nacionales, que hoy están padeciendo un brutal ajuste”. También cuestionó el rol del gobernador Rolando Figueroa por acompañar las políticas del gobierno nacional.

El legislador consideró que cualquier discusión sobre el ISSN debe darse “puertas adentro” y no en el Congreso. Además, expresó su preocupación por la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, opinando que “la meten presa para que no pueda ser candidata” y que “lo que está en juego es un modelo de país que apuesta al trabajo y no a la especulación financiera”.

Martínez concluyó que, con o sin Cristina, el peronismo se va a reorganizar para ofrecer al país una alternativa basada en la producción y el empleo, y que no hay dudas de que presentará un candidato competitivo. “Si está Cristina, saben que pierden”, sentenció.

Neuquén, 11 de junio de 2025