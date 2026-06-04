TENSIÓN EN PLOTTIER: EL DELIBERANTE BUSCA DESTRABAR EL PARO CON UNA MESA DE DIÁLOGO

El Concejo Deliberante de Plottier emitió un comunicado oficial para exigir la apertura inmediata de una mesa de negociación. La iniciativa surge en medio de un clima de alta tensión entre las Ejecutivo municipal y los gremios. El principal foco de conflicto radica en el supuesto incumplimiento de un acta acuerdo salarial previamente firmada.

Desde el cuerpo legislativo manifestaron la necesidad de acercar a las partes de forma urgente. Los concejales argumentaron que el diálogo genuino es la única herramienta válida para destrabar las diferencias institucionales. El objetivo central de la convocatoria es reestablecer la paz social y normalizar las tareas administrativas de la comuna.

El documento emitido por el Deliberante local subraya la importancia de proteger las condiciones de los empleados. “Es imprescindible resguardar los derechos de los trabajadores y el bienestar de toda la comunidad”, expresaron los ediles. La persistencia de las protestas ya genera severas complicaciones en las prestaciones diarias que reciben los vecinos.

Por este motivo, las autoridades del Concejo solicitaron madurez política tanto al Ejecutivo como a los referentes sindicales. Pidieron que se retomen las mesas técnicas con un alto sentido de responsabilidad comunitaria. La intención es poner por encima de la disputa el interés general y el funcionamiento del Estado.

El pronunciamiento se difundió durante un día de intensos cruces verbales y acusaciones cruzadas entre el gobierno y los trabajadores. Las demandas gremiales no solo incluyen la recomposición de los haberes, sino también mejoras urgentes en los entornos laborales. La ciudad espera una pronta tregua que ordene la actividad pública local.