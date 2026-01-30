TENSIÓN EN PLOTTIER: PROTESTAS EN LA CASA DE BERTOLINI POR LOS CORTES DE LUZ

La ciudad de Plottier vive horas de extrema tensión. La persistencia de los cortes de luz en medio de una ola de calor asfixiante agotó la paciencia de los vecinos. Este jueves por la noche, la indignación se trasladó a las calles con dos focos de protesta simultáneos: la Cooperativa de Servicios y la casa del intendente, Luis Bertolini.

Un grupo numeroso de vecinos se concentró frente a las puertas de la Cooperativa de Servicios Públicos en la calle Libertad. Allí, los manifestantes cortaron el tránsito y exigieron respuestas inmediatas ante las constantes interrupciones. Al mismo tiempo, otra caravana de vehículos se dirigió hacia la vivienda particular del intendente Luis Bertolini. Los vecinos realizaron un ruidoso “bocinazo” para visibilizar un reclamo que consideran ignorado por la gestión municipal actual.

Los principales afectados son los residentes de Colonia San Francisco y China Muerta. Estos sectores denuncian una situación de abandono sistemático por parte de las autoridades. “Otra vez estamos sin luz en la zona”, explicaron los frentistas indignados. Ellos aseguran que las interrupciones no son hechos aislados, sino un problema estructural que se repite de forma cíclica cada verano.

Falta de inversión

La indignación vecinal no se limita únicamente al calor extremo. Denunciaron una supuesta discriminación en la distribución de la energía eléctrica. Los manifestantes sostienen que mientras el centro de la ciudad mantiene el servicio, los barrios periféricos sufren constantes cortes de luz preventivos. Esta percepción de desigualdad ha profundizado el malestar social en toda la localidad.

La cortes generaron consecuencias económicas para las familias de Plottier. Muchos vecinos reportaron la pérdida total de alimentos por la ruptura de la cadena de frío. También se registraron numerosos casos de electrodomésticos quemados por las violentas subas y bajas de tensión. Además, la falta de energía eléctrica detiene las bombas de agua en las zonas rurales y deja a las familias sin este recurso vital.

Desde la Cooperativa local atribuyen los problemas a las restricciones preventivas solicitadas por el EPEN. Sin embargo, los usuarios y fuerzas políticas denunciaron que la falta de inversión en infraestructura es evidente a pesar de los recientes aumentos tarifarios. La falta de respuestas concretas hace prever que las movilizaciones continuarán durante toda la semana. Los vecinos exigen un plan de contingencia serio que garantice el derecho básico a la energía durante los días de temperaturas extremas.