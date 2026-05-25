TERCER DESPLANTE CONSECUTIVO: FIGUEROA FALTÓ A EL CHAÑAR Y SE PROFUNDIZA LA GRIETA PROVINCIAL

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, decidió no asistir al 53° aniversario de San Patricio del Chañar. Se trata del tercer año consecutivo en el que el mandatario provincial falta a los festejos locales. La decisión dejó en evidencia la profunda distancia que mantiene con el jefe comunal.

La relación entre la gobernación y el municipio atraviesa hoy su momento más frío y complejo. Los lazos comenzaron a desgastarse cuando el intendente, Gonzalo Núñez, se alineó con el Partido Justicialista.

San Patricio del Chañar representa un motor clave para el desarrollo productivo y económico neuquino. La localidad es un referente histórico de la actividad agrícola, vitivinícola y del crecimiento de Vaca Muerta.

Por este motivo, la ausencia del gobernador generó sorpresa y malestar entre los vecinos y dirigentes locales. Muchos interpretaron el faltazo como un mensaje de desinterés hacia las prioridades de la comunidad.

En representación del Ejecutivo provincial asistió el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig. El funcionario intentó marcar la presencia del gobierno bonaerense en un escenario adverso.

Durante su discurso oficial, el ministro intentó aliviar la tensión con una humorada hacia el intendente. El jefe comunal ya había detallado los proyectos locales antes de que el ministro subiera al estrado.

“El intendente me spoileó las obras”, expresó Koenig entre risas ante el público presente. De esta forma, el ministro buscó resaltar que el financiamiento de los proyectos proviene de las arcas provinciales.