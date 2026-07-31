TOBARES AFIRMÓ QUE LA PROPUESTA SALARIAL ES “LA DE MAYOR PROTECCIÓN EN EL PAÍS”

Tras el ofrecimiento formal a los gremios ATE, UPCN y Viales, el Gobierno defendió la propuesta estatal y remarcó la previsibilidad hasta 2027. Las autoridades de la provincia destacaron que la iniciativa busca proteger el poder adquisitivo frente al contexto económico nacional.

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, encabezó las negociaciones y valoró los términos del preacuerdo. El funcionario aseguró que la oferta garantiza certidumbre a las partes involucradas durante un período extenso.

“La propuesta salarial que se les ha transmitido a los tres gremios, sin temor a equivocarnos, es la paritaria de mayor protección hacia los trabajadores a nivel nacional”, afirmó Tobares al concluir la ronda de reuniones institucionales.

El titular de la cartera remarcó que el diseño financiero contempla la sustentabilidad de las cuentas públicas y el funcionamiento de los servicios esenciales. En ese sentido, la intención oficial es extender el marco paritario hasta julio de 2027 inclusive.

Tobares enfatizó que la provincia mantendrá la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor como variable central de ajuste. Según señaló, este mecanismo sostiene una pauta salarial diferenciada respecto a las demás jurisdicciones del país.

“Está estructurada sobre la base de garantizarle una previsibilidad al trabajador y a su familia, y fundamentalmente también sobre la previsibilidad financiera de la provincia”, puntualizó el ministro respecto al espíritu del proyecto.

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En el mismo sentido, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, precisó el funcionamiento de los escalonamientos acordados sobre la base de los datos inflacionarios. La funcionaria detalló la aplicación de los porcentajes al básico y los ajustes trimestrales.

“En octubre volvemos a pagar el IPC ponderado, que es la propuesta que estamos haciendo; en noviembre se tomarían los sueldos de octubre con el IPC ajustado y se aplicaría un 4% de incremento, y en enero se aplicaría el IPC del trimestre más un 3%”, explicó la responsable de las finanzas provinciales.