TODERO Y MÁRQUEZ SE “PICANTEARON” EN LAS REDES

Un picante intercambio virtual se desató el jueves (18-09) por la tarde en la red social X (antes Twitter) entre el diputado nacional por Fuerza Patria, Pablo Todero, y su colega de La Libertad Avanza, Nadia Márquez. El cruce se originó cuando Todero utilizó la plataforma para elogiar el voto de la senadora Silvia Sapag contra un veto del gobierno nacional y etiquetó a Márquez para que “aprendiera” a votar.

La respuesta de Márquez no se hizo esperar. La legisladora libertaria utilizó la misma red social para criticar a Todero. Lo relacionó con los malos resultados económicos del gobierno de Alberto Fernández y contrastándolos con las cifras actuales, que, según ella, muestran una clara mejoría. El intercambio se da en medio de un contexto de tensión legislativa, luego de que la Cámara Baja rechazara dos vetos del gobierno de Javier Milei.

El enfrentamiento comenzó el jueves por la tarde. Todero publicó en X: “DIPUTADA MÁRQUEZ APRENDA A VOTAR, Silvia Sapag una Senadora que hace lo que tiene que hacer por su provincia y por la gente. Los fondos de las provincias vuelven a las provincias”. Luego, en un mensaje directo a Márquez, escribió: “aprendé a votar por tu gente y no en contra, como votaste. No a los Jubilados, no a la Universidad del Comahue, no al Hospital para los Niños, no a las Personas con discapacidad. Explicale a los Neuquinos por qué le vas a aumentar el 100% el gas”.

Como ya es habitual, Márquez no se calló. Con un estilo similar al utilizado por su par de Fuerza Patria. Tuiteó: “25,5% de inflación dejaron en diciembre con #Massa, #Kris y #Fernández. 1,9% con @JMilei”, para rematar con: “Aprendé a votar y VOTÁ #violeta, salvo que quieras #inflación”. Su mensaje concluyó con una frase cargada de ironía: “Gracias por tu lección @PabloTodero”.

Contexto legislativo

El cruce digital ocurre un día después de que la Cámara de Diputados, de la que ambos son miembros, rechazara dos vetos presidenciales: el de emergencia pediátrica y el de financiamiento educativo.

Paralelamente, los senadores también revocaron el veto a la ley que establece giros automáticos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta decisión ahora deberá ser ratificada por los diputados para su promulgación automática.

Neuquén, 18 de septiembre de 2025.