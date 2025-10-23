TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA VOTAR CON BOLETA ÚNICA Y RESPETAR LA VEDA ELECTORAL

Desde este viernes rige en todo el país la veda electoral, que se extiende hasta las 21 del domingo 26 de octubre. Durante ese tiempo, partidos, ciudadanos y medios deben respetar restricciones legales que garantizan la neutralidad política en la previa de las elecciones.

La información fue brindada en una entrevista con AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas. Allí, Yisel Bijarra, directora de Asuntos Electorales de Río Negro, explicó que “la veda garantiza la neutralidad y el silencio político para que la ciudadanía pueda votar sin presiones”. Además, confirmó que ya comenzó el operativo de distribución de urnas y que “está todo en marcha: designación de autoridades, delegados y dispositivos de seguridad”.

Entre las principales prohibiciones se encuentran la realización de actos públicos, la difusión de encuestas, la propaganda política y la venta de alcohol desde el sábado a las 20. También se prohíbe asistir a votar con símbolos partidarios. Bijarra aclaró que “no se pueden difundir mensajes proselitistas ni hacer publicidad política, ni siquiera por WhatsApp o redes”, a pesar de que en ese ámbito existe un vacío legal.

Río Negro usará por primera vez la Boleta Única de Papel en una elección nacional. El votante recibirá una única hoja con todas las listas y deberá marcar su opción con una cruz o tilde en los recuadros correspondientes. “En Río Negro son siete listas, y el ciudadano deberá marcar su elección en los recuadros correspondientes”, explicó Bijarra. Si se equivoca, podrá solicitar una nueva boleta.

Bijarra recordó que no se podrá ingresar a votar con camisetas o vehículos con propaganda política. “Eso también viola la veda”, advirtió. Además, quienes incumplan estas disposiciones pueden recibir sanciones económicas o incluso penales.

Río Negro, 23 de octubre de 2025